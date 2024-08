UŽIVO Sada ljuti suparnici Radić i Penava se srdačno pozdravili: Tko će pobijediti u DP-u?

*Danas se održavaju unutarstranački izbori u Domovinskom pokretu

*103 izabrana delegata odlučuju o vodstvu stranke

*Delegati odlučuju hoće li stranku preuzeti Mario Radić ili Ivan Penava

*Počeo Izborni sabor stranke

Tijek događaja:

11:00 - Josip Dabro kao presjedavajući obratio se prvi i označio početak Izbornog sabora DP-a koji će se održati iza zatvorenih vrata.

10:50 - Na izborni sabor stigli su brojni članovi, poput Stjepe Bartulice i Davora Dretara Dreleta, dok se kandidata Marija Radića može vidjeti kako razgovara s okupljenima uoči početka. Iako se očekivalo kako će dolazak Ivana Penave izazvati nelagodu, sukobljeni dvojac se nasmijao jedan drugome i rukovao pred kamerama. Ipak, svatko je sjeo na svoju stranu dvorane.

10:11 - Danas je velik dan za Domovinski pokret, kazao je Ivan Penava, aktualni predsjednik DP-a koji ide u bitku za drugi mandat, na konferenciji koju je također sazvao konferenciju uoči izbornog sabora.

- DP je mlada stranka i prvi put na izborima ima više kandidata koji se kandidiraju za istu funkciju. Cijelo vrijeme smo se trudili čuvati stranku. Svjedočili ste da sam od prvog dana kandidaturu napravio u pratnji naših ministara, državnih tajnika i zastupnika. Bili smo po terenu i objavljivali veliku podršku naših županijskih organizacija. I danas ovdje stojimo s ljudima koji svojim imenom i prezimenom će otići na mjesto održavanja sabora i dati podršku meni i Stipi Mlinariću. Ovi ljudi ovdje su odoljeli izuzetno velikim napadima i podmetanjima, snimanju video uradaka, uručivanju prijetnji i prijava, ali su sve izdržali. Oni će izdržati i ovu jogurt revoluciju koju će možda izvesti Mario Radić na izborima, i to kako bismo mogli biti jači. Majstor iluzije, Mario Radić, došao je do svog kraja. Ovo je posljednji pokušaj iluzije da zaigra na kartu krađe na izborima. Kako bismo to prevenirali, pružamo ovu sliku ovdje jer ona govori više od 1000 riječi - poručio je.

Dodao je i kako nakon sabora ima mjesta za sve. Objasnio je kako će se glasovanje održati podizanjem kartica izabranih delegata, a to će ujedno biti i prva i druga točka dnevnog reda. Kako bi otklonili sve sumnje, glasovanje će biti javno, poručio je Penava.

- Radić je kaos. Ukazali su na to što su spremni, osigurali smo zaštitare koji to neće dozvoliti, jedinu uputu koju imaju je da izbori prođu u redu, ali sa samim procesom nemaju nikakve veze. Nama je samo potreban mir, to je sve što nam treba da održimo regularne izbore. Radić nema nikakve karte - poručio je.

10:03 - Uoči izbornog sabora izjave za medije dao je Mario Radić, čelnik jedne od sukobljenih struja i kandidat za predsjednika. Ponovno je ukazao na pritisak koji se nameće delegatima i članovima stranke.

- Počeli su pritisci na ljude, mi ćemo inzistirati na tajnom glasovanju. Glasaju i zaposlenici, to je neviđeni pritisak na ljudi. Stvaraju potpuni raskol i podjele u stranci. Pozivam sve da smirimo strasti i da demokratski izaberemo vodstvo - poručio je pa ponovno pitao Penavu ''čega se boji''.

- Sve stranke imaju tajno glasovanje, to je standard, pitao sam ostale - dodao je, a na pitanje novinara očekuje li pobjedu, Radić je poručio kako je ''naravno očekuje''.

9:00 - Aktualni predsjednik Domovinskog pokreta koji se ponovno kandidira za tu dužnost, Ivan Penava i kandidat za zamjenika predsjednika te stranke Stipo Mlinarić održat će konferenciju za novinare uoči Izbornog sabora DP-a u 10 sati.

8:00 - Atmosfera u Domovinskom pokretu uoči unutarstranačkih izbora dovedena je do, blago rečeno, usijanja u kojem samo iskra nedostaje da se sve ne rasplamsa i ne ode u neželjenom smjeru. Tijekom proteklih dana svjedočili smo najrazličitijim izjavama, prozivkama, optužbama i mnogim drugim situacijama koje se nisu očekivale od ljudi koji su do jučer zajedno sjedili i smišljali kako ostvariti što bolji izborni rezultat i postat dio vlasti.

