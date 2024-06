Pavle Kalinić vraća se u politiku: Spreman sam pomoći Zagrebu koji se raspada

Sve glasnije i ozbiljnije su najave da se Pavle Kalinić, čovjek koji je duže od deset godina bio šef sigurnosti glavnog grada, vraća u politiku, kao što je sve više onih koji ga na to nagovaraju, svjesni i rastuće popularnosti koju uživa. Pritom ne isključuju ni opciju da Kalinić krene na Zorana Milanovića već na predsjedničkim izborima, ali to se neće dogoditi.

"Za Zagreb sam se spreman pomučiti, spreman sam pomoći, bude li za to potrebe", kazuje Kalinić, a njegov pogled otkriva dovoljno o tome kolika je potreba za promjenom u glavnom gradu, onako kako ga on vidi. Oko njega mnogi pak vide da su mu šanse itekako opipljive u kandidaturi za šefa hrvatske metropole. O njoj Kalinić, stručnjak za terorizam, profesor, publicist i hrvatski branitelj dosad nije intenzivno razmišljao, prije tjedan dana, gostujući u emisiji Večernjeg lista Životne priče by Dea Redžić ponovio je omiljenu izjavu da nikada nije bio član niti jedne desničarske organizacije, pa ni SDP-a, ali poznato je da je s njihovim Savjetom blisko surađivao, da je bio blizak HSLS-u, da se petljao svugdje i u svašta, kako danas objašnjava, da bi ga vrbovao Milan Bandić.

Bio je jedno vrijeme pročelnik Ureda za kulturu, obrazovanje i sport, a kada je osnovan Ured za sigurnost, Kalinić postaje njegova ključna osoba u sljedećem desetljeću. Za Večernji list bez uvijanja sada govori o gorućim problemima u gradu.

Zagrebu treba hitno rješavanje kaosa

"Zagreb je imao civilnu zaštitu, jedini smo objedinili sustave javne nabave. Pitali smo se gdje je civilna zaštita kada se dogodio potres, a mi smo imali 6000 ljudi. U Petrinju smo utrčali ilegalno, sa kamionima, sto vatrogasaca 13 pasa i opremom za izvlačenje iz ruševina. Civilna zaštita nažalost više ne postoji. Zagreb je, nadalje, imao uređenu strategijsko operativnu sobu kakvu nisu imali ni MUP ni ministarstvo, kao i satelitski sustav kojim su bile uvezane bolnice, centri, domovi zdravlja, ali sve je to otišlo u vjetar. Zagreb je ostao bez Plinare, ZET je u raspadu, Čistoća, odvodnja. Zagreb polako ostaje bez ključnih resursa. O Bandiću svatko može misliti što hoće, ali iza njega su ostale Muzička akademija koju mora imati svaka nacija koji se naziva kulturnom te MSU-u", govori.

Hrvatska je morala završiti sveučilišnu bolnicu, inzistira Kalinić, da bi bolnice u centru bile prenamijenjene u hospicije, staračke domove, vrtiće i igrališta. Naša najveća bolnica tzv. Rebro nema heliodrom, a tu je potrebno i hitno rješavanje prometnog kaosa“

Ratni profiteri postali su ugledni građani

Na pitanje je li Zagreb danas siguran grad, Kalinić tvrdi da je svaki grad s rastom potrošačkog društva je sve je manje siguran.

"Hrvatska policija je rastočena, ona nažalost ne funkcionira, a odgovor na pitanje zašto treba tražiti još na početku, kada je nastala većina takozvanih uglednih građana u Hrvatskoj. Ratni profiteri postali su ugledni građani,"

Bio je zastupnik u Skupštini Zagreba i u Hrvatskom Saboru, iskusan je u političkim krugovima, može li biti novi gradonačelnik Zagreba?

"Svoj saborski mandat smatram sramotom, jer svrha sabora je dodvoravanje šefovima stranaka, plaće I podizanje ručica. Prvo radno mjesto - gradonačelnik. Iako je to notorna istina, 95 posto ljudi šuti. Ljudi koji vladaju gradom govore da je stanje super, ali ja taj Zagreb ne vidim. Spreman sam učiniti ono što mogu da bude bolji. Zagreb je trebao biti metropola, ali treba kazati i to da nas je rat uvelike unazadio ", zaključio je.