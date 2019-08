Panika na Times Squareu: U stampedu nakon glasnog praska ozlijeđeno 22 ljudi

Nakon dva nemila događaja masovnih pucnjava s brojnim žrtvama proteklog vikenda, u Americi je u tijeku vruća debata o kontroli oružja. No, isto tako, mnogi su i bijesni i u nervozi jer se stječe dojam da se zločin može dogoditi bilo gdje. Takve okolnosti utjecale su i na sinoćnji događaj u New Yorku kada je došlo do pet minuta panike na jednoj od najpoznatijih američkih turističkih atrakcija.

Naime, Times Squareom oko 21.45 sati po lokalnom vremenu u trenu se proširila panika nakon – glasnog praska s jednog motora, što je odjeknulo kao da se radi o pucnju pištolja. Masa turista i Newyorčana krenula je bježati prema južnom i sjevernom dijelu slavnog trga i u obližnje ulice.

U to vrijeme na Times Squareu inače vlada prava gužva, čak i veća nego kroz dan, svaki sat prolaze stotine tisuća turista.

U tom trenutku nalazio sam se tek 200 metara dalje u 44. ulici. Mirna večer u poluzamračenoj ulici u trenu se promijenila kad su uspaničeni ljudi počeli trčati niz ulicu i ulaziti u hotel. Jedan muškarac s malom djecom utrčao je u naš hotel i počeo vikati da su čuli pucnjeve. Njegovo dijete plakalo je od straha i zbog činjenice da je u bijegu ostalo bez jedne tenisice.

"Nema veze, bolje da si izgubio tenisicu, nego život", dobacio mu je otac oštrim glasom vidljivo uznemiren.

Ubrzo se ipak otkrilo da nije riječ o pucnjevima iz oružja ni o nekom napadu. Eksplozije je izazvao zvuk motora motocikla koji se našao u neposrednoj blizini Times Squarea. No, u tom trenutku posjetitelji to nisu mogli znati i uslijedio je stampedo u kojem su pri naguravanju ozlijeđene 22 osobe, a četvero ih je završilo u bolnici.

"Pucnjava nije u tijeku na Times Squareu. Zvuci s motora zvučali su kao pucnjevi. Primamo mnogo poziva na dežurni broj 911. Molimo vas da ne paničarite. Područje Times Squarea vrlo je sigurno!", tvitala je newyorška policija u 22.09 sati.

Vrlo brzo normalizirala se situacija oko trga i turisti su se ponašali kao da se ništa nije dogodilo, no jedan dio trga ipak je ograđen – popularne crvene stepenice bile su zatvorene za javnost, a na trgu je bio zamjetan broj policajaca i policijskih vozila.

Dakako, na bilo kojem velikom turističkom okupljanju snažan prasak bi izazvao strah i vjerojatno i pomutnju. No, u Americi se posebno ovih dana može osjetiti i nervoza i ljutnja građana zbog učestalih zločina s masovnim pucnjavama. Svi kandidati u utrci za predsjedničke izbore, koji su na rasporedu sljedeće godine, izlaze s planovima što će učiniti da suzbiju takve događaje. A američki predsjednik Donald Trump pod velikim je kritikama zbog nedovoljno glasnog osuđivanja nasilja motiviranih mržnjom. S velikim iščekivanjem očekuju se njegovi posjeti El Pasu i Daytonu, mjestima gdje su proteklog vikenda masovna ubojstva iznova potresla Ameriku i donijela joj novu dozu straha od pucnjave.