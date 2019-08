Nova pucnjava u SAD-u: U Ohiu ubijeno 10 osoba, među njima i napadač

U američkom gradu Daytonu u Ohiou je došlo do pucnjave, javlja RT. Najmanje deset osoba je ubijeno, a među njima i napadač, najnovije su informacije. Dosada informacije govore o 16 ranjenih. Do pucnjave je došlo manje od 24 sata nakon napada u El Pasu u kojem je živote izgubilo najmanje 20 ljudi.

Pucnjava se dogodila u području East 5th Street u okrugu Oregon, javljaju lokalni mediji.

Prema prvim informacijama, napadač je imao masku i bio je naoružan vatrenim oružjem.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN