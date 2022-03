Paladina će posegnuti za jednim instrumentom kako bi se graditelji javljali na natječaj za obnovu

Fond koji operativno vodi obnovu Zagreba i Krapinsko-zagorske županije nakon razornog potresa koji je grad pogodio prije pune dvije godine već je četiri mjeseca bez ravnatelja, a sudeći po najavama novog ministra graditeljstva Ivana Paladine, "obezglavljen" bi mogao ostati još neko vrijeme. Otkako je bivši ravnatelj Damir Vanđelić u studenom podnio ostavku na ovu funkciju, Fond privremeno vodi vršiteljica dužnosti Snežana Penović, koja se, s još dvojicom kandidata, javila i na natječaj za puni mandat proveden još u prosincu.

S kandidatima je obavljen i razgovor i sve je bilo spremno za imenovanje, a neslužbene su informacije govorile kako Penović ima dobru šansu ostati trajno na ovoj poziciji, no čitav proces prekinula je USKOK-ova istraga, pritvaranje i ostavka bivšeg ministra Darka Horvata. A novi ministar nema namjeru popuniti ovu funkciju na temelju natječaja koji je proveo njegov prethodnik pa najavljuje da će vrlo brzo raspisati novi natječaj i tvrdi kako to neće dovesti do novog zastoja u obnovi Zagreba, koja praktički još nije ni počela.

U Paladini bliskom krugu može se čuti kako novi ministar ne raspisuje natječaj s namjerom da na ovu funkciju postavi nekog sebi bliskog, već kako bi dao šansu da se na natječaj jave i kandidati koji bi eventualno bili kvalitetniji od trojke koja je interes za tu poziciju iskazala u prosincu.

Naši izvori pritom napominju kako Paladina nema ništa protiv Snežane Penović te kako je, naprotiv, smatra kvalitetnim i dokazanim kadrom, za koji će se naći mjesta u njegovu užem timu, bilo na čelu Fonda, bilo na nekoj drugoj funkciji. Pitanje je, međutim, hoće li se Penović ovoga puta uopće javiti na natječaj, s obzirom da su ovakvi postupci obično jasan signal da novi ministar nije zadovoljan starim kadrovskim rješenjima te da ima prilično jasnu i preciznu sliku koga bi želio vidjeti na kojoj funkciji.

Ovome treba dodati da je Fond krnje vodstvo imao i prije Vanđelićeve ostavke, budući da mu nikada nisu izabrani zamjenici, iako je prvi natječaj za njih bio raspisan još u prosincu 2020. godine, da bi poptom bio poništavan i bezuspješno ponovo raspisivan u još tri navrata. Činjenica da Paladina namjerava poništiti natječaj za ravnatelja Fonda mogla bi imati i reperkusije na odnose u vladajućoj koaliciji, s obzirom da je Snežana Penović kadar Radimira Čačića, prvog reformista koji je i sam izrazio velik interes za uključivanjem u proces obnove, doduše s pozicije neformalnog savjetnika, no Čačićev komentar na Paladinovu najavu jučer nismo uspjeli dobiti.

Jasno je tek da Fond za obnovu, kao ni bilo koja druga institucija operativnog karaktera, ne može kvalitetno funkcionirati s privremenim vodstvom pa ostaje nada da izbor novog ravnatelja ovoga puta neće trajati mjesecima.

Fond za obnovu nije jedino mjesto na kojem Paladina namjerava uvesti promjene u procesu obnove, no planove zasad otkriva "na kapaljku", a od medija je zatražio da mu daju mjesec dana poštede kako bi izišao s konkretnim mjerama. Novi je ministar jučer bio na skupštini Centra za potresno inženjerstvo, a nakon sastanka je, među ostalim, najavio izmjene koje bi trebale otkloniti probleme sa sporom administracijom. Pritom je kao ključnu temu naveo javnu nabavu, ističući kako se razmatra njezino ubrzavanje, odnosno "okrupnjivanje".

Što to točno znači ministar nije precizirao, no kako se neslužbeno može čuti, u narednom će se periodu više pažnje posvetiti mogućnosti sklapanja okvirnih sporazuma. Riječ je o instrumentu koji se koristi u poslovima za koje je moguće predvidjeti da će biti nužni kroz dulje vremensko razdoblje, primjerice nekoliko godina. Takvi sporazumi uobičajeni su kada je riječ o robi koju se mora redovito zanavljati, primjerice nabavi uredskog materijala za neko ministarstvo i sl., dok se u građevini koriste iznimno rijetko, obično za poslove koji se izvode u nekoliko etapa.

Iz kruga bliskom Paladini doznajemo kako novi ministar upravo u ovom instrumentu vidi način na koji bi se mogla prevladati nezainteresiranost graditelja za natječaje u obnovi Zagreba, koja proizlazi iz činjenice da se traži izvođenje radova male vrijednosti, za obnovu jedne ili dviju kuća. Za takav se posao građevinarima ne isplati mobilizirati kapacitete, ali ako bi se sklapali sporazumi za više godina, kroz koji bi period tvrtka mogla računati na više manjih poslova na istom mjestu interes bi, uvjereni su naši sugovornici, bio veći.

VIDEO Dvije godine od potresa u Zagrebu: Ovo su prizori koje nitko neće zaboraviti...