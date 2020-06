Sinčić oprostio Pernaru: 'Htjeli bi da se glođemo do sudnjeg dana'

Šef Živog zida Ivan VIlibor Sinčić prihvatio je ispriku svog bivšeg stranačkog kolege Ivana Pernara.

Zaželio mu je i dobrodošlicu u platformu 'Dosta pljačke'. Sinčić je pomirenje objavio u prijenosu uživo na svojem Facebook profilu.

- Sretan sam da smo danas ovdje zajedno, jer zajedno smo trebali biti svo ovo vrijeme. Žao mi je što smo se razilšli u jednom trenutku našeg političkog puta, ali sam isto tako sretan što smo se ovdje danas spojili, rekao je Pernar.

- Ono što bi Plenković, bankari i tajna društva htjeli jest da se ja i ti na osobnoj razini glođemo do sudnjeg dana i da ne dođe do pomirenja i zajedništva. Želim ovim putem razočarati sve one koji su mislili da ćemo na izbore ići jedan protiv drugog. Želim razočarati sve one koji su vjerovali da pomirenja neće doći, poručio je Pernar.

Rekao je da on i Sinčić činom pomirenja otvaraju novo poglavlje, na osobnom i političkom planu.

Sinčić je poručio da ispriku prihvaća i naglasio da navedenu političku platformu čeka teška jesen, piše Dnevnik.hr.

- Pružam ti ruku i prihvaćam da budeš dio platforme 'Dosta pljačke', rekao je na kraju Sinčić.