Nesnosne vrućine i opasno vrijeme: Stiže novi toplinski val, a Vakula otkrio i kada nam prijeti olujno nevrijeme

Prevladavat će sunčano i vruće vrijeme, od sredine dana u zapadnim i središnjim predjelima povremeno umjerena naoblaka, osobito prema večeri lokalno i malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom, prognozira u srijedu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru slaba do umjerena bura, poslijepodne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34°C, u unutrašnjosti Dalmacije malo viša.

Detaljniju prognozu za HRT je napisao poznati meteorolog Zoran Vakula. "U Slavoniji, Baranji i Srijemu srijeda vjerojatno većini povoljnija – sunčana, ponegdje i vedra, uz slab vjetar i temperaturu zraka ujutro najnižu od 14 do 16°C, a poslijepodne najvišu oko 31°C. I u središnjoj Hrvatskoj malo svježija noć i jutro od prošlih, ali i topliji dan – većinom vruć. I pritom prijepodne sunčano, a poslijepodne sa zapada sve oblačnije, uz porast vjerojatnosti za pljuskove i grmljavinu, osobito uz granicu sa Slovenijom", piše Vakula.

Još nestabilnije će biti u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, već sredinom dana uz mogućnost lokalnih razvoja oblaka te povremene kiše, pa i grmljavine, ali najveća vjerojatnost olujnog nevremena bit će u noći na četvrtak. Vjetar do tada slab do umjeren, najprije bura, zatim maestral, a temperatura zraka ujutro od 13 do 17°C, uz more 21 do 24°C; poslijepodne pak 30 do 33°C, u gorju oko 29°C.

Još toplija noć i vrući sunčani dan bit će na srednjem Jadranu te osobito poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će se u hladu mjeriti 35, 36°C. Uz slabu do umjerenu buru pa maestral more će biti malo valovito. Podjednako, ne odviše valovito ni vjetrovito, i na krajnjem jugu Hrvatske. Vedrinu "prošaranu" visokim oblacima "pratit" će najniža jutarnja temperatura zraka od 24 do 26°C, u unutrašnjosti ponegdje i "samo" oko 21°C, te najviša poslijepodnevna od 33 do 35°C.

"U nastavku tjedna još toplije, danju uglavnom i vruće, te od petka u unutrašnjosti suho i sunčano, ali u četvrtak promjenljivo i nestabilno, ponegdje uz kišu, pa i u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. I na većini Jadrana u četvrtak su mogući lokalni neverini pa osim pljuskova i grmljavine prijeti i kratkotrajno jak i olujni vjetar. Osim zbog svega toga, od četvrtka ponovno postoje upozorenja i zbog najprije umjerene, zatim i velike opasnosti od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, osobito tijekom vedrog, većinom i vrlo vrućeg vikenda", prognozira Vakula za HRT.

Kako se i vidi na karti upozorenja DHMZ-a, opasnost od toplinskog vala u subotu je velika za tri regije. Najtoplije će biti na području Knina, Splita i Dubrovnika.

