'Ovo možemo nazvati najvećim IT kvarom u povijesti': Kako je jedan potez paralizirao pola svijeta

Na potpuni oporavak IT kvara koji je ovog petka pogodio skoro cijeli svijet čekat će se još tjednima, nakon što su zračne luke, zdravstvene ustanove i tisuće tvrtki tijekom dana pretrpjele prekid rada. Izuzetak onome što već sada stručnjaci nazivaju ''najvećim IT kvarom u povijesti'' nije bila ni Hrvatska, pa su tako brojne tvrtke, zračne luke i CEZIH imale probleme s radom.

Kvar je u konačnici bio detektiran kod IT sigurosne tvrtke Crowdstrike, koja je potvrdila kako je greška bila u jednom od ažuriranja sadržaja za Windows. Hakerskog napada nije bilo, uvjeravali su, a ovime nisu bili pogođeni Mac i Linux sustavi. Do sredine dana otkazano je više od 1.400 letova, s time da se brojka u međuvremenu i povećavala. Ono što će iza ovog kvara ostati je tzv. ''plavi ekran smrti'' koji se korisnicima prikazivao na ekranima, umjesto uobičajenih zaslona. U prvim satima od pada, vodeći konzultant za kibernetičku sigurnost Troy Hunt tvitao je kako je razmjer ovog IT kvara bez presedana.

- Mislim da nije prerano to tako nazvati: ovo će biti najveći IT prekid u povijesti - napisao je, dodajući: ''Ovo je u osnovi ono zbog čega smo svi bili zabrinuti s Y2K, osim što se ovaj put stvarno dogodilo''. Pritom Hunt tu misli na grešku koja je zabrinjavala stručnjake uoči 2000. godine, ali u konačnici nije stvorila veće probleme tada.

Dani i tjedni mogli bi proći prije nego što se ovaj kvar riješi. Profesor kibernetičke sigurnosti na Sveučilištu Surrey Alan Woodward kazao je za The Guardian kako ovaj popravak zahtijeva ponovno pokretanje svih strojeva ručno, što većina standardnih korisnika ne bi znala kako učiniti.

Zaštitu od hakerskih napada CrodStrike IT tvrtke koriste brojne tvrtke, među njima i one koje broje tisuće svojih zaposlenika, tako da nije bilo neobično što se kvar toliko munjevito i daleko proširio. Iako su sve te tvrtke na dnevnoj bazi zahvaljujući CrowdStrikeu zaštićene od napada hakera, stručnjaci upozoravaju kako je ovaj slučaj upravo demonstrirao opasnosti toga što svega nekoliko tvrtki na svijetu se bavi upravo zaštitom softvera.

- Vjerujemo pružateljima kibernetičke sigurnosti, ali nema raznolikosti. Stvorili smo krhkost u našem tehnološkom ekosustavu. Pobjeda' na tržištu može agregirati rizik, a tada svi mi - potrošači i tvrtke podjednako - snosimo troškove - kazao je za CNN Munish Walther-Puri, bivši direktor cyber rizika za grad New York.

Veći problem nastao je u Portlandu u Oregonu gdje su određene bitne usluge, poput hitnih komunikacija, bile pogođene prekidom. Izraelsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je globalni kvar pogodio 16 bolnica, dok je u Njemačkoj sveučilišna bolnica Schleswig-Holstein na sjeveru zemlje priopćila da je otkazala sve planirane operacije u Kielu i Lübecku.

Woodward navodi da je problem bio u IT sustavu koji se naziva CrowdStrike Falcon koji nadzire sigurnost velikih mreža osobnih računala i preuzima dio softvera koji ga nadzire.

- Proizvod koriste velike organizacije koje imaju značajan broj osobnih računala kako bi osigurale da se sve nadzire. Nažalost, ako izgube sva računala, ne mogu raditi ili samo na znatno smanjenoj razini usluge - poručio je.

