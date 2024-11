Zovu je 'kašikara': Ovo je ručna bomba koja je eksplodirala u Kninu i ubila mladića

Nakon tragedije u Kninu gdje je mladiću sinoć u ruci eksplodirala ručna bomba, nastavlja se istraga. Policija je objavila kako se konkretno radi o ručnoj bombi M-75 i ona se najčešće upotrebljavala tijekom Domovinskog rata. Namijenjena je uništavanju ljudstva pomoću udarnog vala i čeličnih kuglica koje se nalaze u njezinu tijelu.

Bomba djeluje ubojito u radijusu od 0 do 15 metara, a za ranjavajuće djelovanje do 30 metara. Sastoji se od dvodijelnog tijela: vanjskog ili košuljice od crne plastične mase i unutarnjeg. U tijelo bombe su utaljene čelične kuglice promjera 2,5 - 3 mm (cca 3000 kom.), eksplozivno punjenje od plastičnog eksploziva težine cca 38 g, i udarni upaljač vremenskog djelovanja. 'Žlicom' sa strane, odnosno njenim otpuštanjem bomba se aktivira, osigurana je osiguračem koji se prije aktivacije izvlači van. Mladić je bombom nestručno rukovao i doveo do tragedije u kojoj je pored jednog umrlog, četvero ljudi ozlijeđeno.

