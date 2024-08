Ovo je mediteranski 'raj za odrasle': 'Žene vrebaju naše konobare i dižu hipoteke zbog njih, a tek kak se seksaju...'

Grad Marmaris na jugozapadu Turske, poznat po svojoj prirodnoj ljepoti i živahnom noćnom životu, postao je središte kontroverzi zbog sve većeg broja britanskih žena koje ondje dolaze u potragu za romantičnim avanturama s lokalnim muškarcima. Naime, grad nudi brojne plaže i barove gdje su mladi, atraktivni konobari često bez majica i pripremljeni za privlačenje pažnje posjetitelja, što brojne Britanke rijetko odbijaju.

Međutim, taj trend izazvao je kontroverzu na društvenim mrežama. Na Facebooku se tako pojavila grupa, koja sada broji više od 16.000 članova, u kojoj različiti korisnici društvene mreže kritiziraju Britanke koje ulaze u veze s Turcima. Grupa redovito objavljuje uvredljive komentare i fotografije, a Britanke se nazivaju "kradljivicama" turskih muškaraca, a česte su i prijetnje i brutalne uvrede.

"Ovo je Tajland za žene", kaže Velšanka Katie Rees za The Sun. "Imala sam seks za jednu noć s Omarom. Znam da on ima desetak različitih žena s kojima se petlja u isto vrijeme, ali ionako sam ovdje samo zbog zabave. Volimo Turke jer su visoki, tamni, zgodni i bolji su u krevetu od ovih naših velških dečkiju kod kuće, žao mi ih je", dodaje 22-godišnjakinja koja je na odmoru u Turskoj sa svojom 23-godišnjom prijateljicom frizerkom Fionom Cooper.

Cheryl Farnan-Jones, 39-godišnja Britanka koja živi u Marmarisu od 2018. godine, također je osvanula u grupi. "Osjećala sam mučninu u želucu kad sam ugledala svoju sliku uz opis: 'Vrijeme je da ovu podlu staru kravu otjeramo jer spletkari i krade Turke'", prepričala je Cheryl, koja je prije dvije godine započela vezu s Imamom Sakarogluom (36). Imam, koji vodi popularni bar Salt N Pepa, imao je "nekoliko avantura" s britanskom ženom za koju vjeruje da stoji iza tih objava u grupi. "Ljuti me to, jer kako se usuđuje govoriti o meni na taj način. Čak me ni ne poznaje, to je čista ljubomora." "Zamolila sam je da mi pošalje poruku ako želi razgovarati sa mnom kao odrasla osoba, umjesto da objavljuje na toj stranici. Odgovorila je: 'Kako se usuđuješ ući u moj inbox, kurvo.'"

Lažne optužbe uključuju tvrdnje da je Cheryl "ovisna" o Imamu, da mu plaća za seks i da je spavala "sa svima u Marmarisu". No, ako je Cheryl mislila da situacija ne može postati gora, prevarila se. "Objavili su sliku mene, moje kćeri i moje mame i rekli da muzemo novac od naših turskih ljubavnika", objašnjava ona. "Jedna je stvar vrijeđati mene, ali ostavite moju kćer i moju mamu izvan toga. Koliko moraš biti bolestan da bi to napravio?" Par je kontaktirao Facebook u pokušaju da zaustavi ženu. "Unatoč njezinim naporima da nas rastavi, zlostavljanje nas je zapravo učinilo jačima. No, mislim da bi stranica trebala biti zatvorena. Uništava živote."

Ispred Tigers Taverna - često spominjanog u Facebook grupi zbog svojih poznatih "Tiger Boys" radnika - The Sun je susreo vlasnika, Mehmeta Can Korkmaza, koji ima 27 godina, i pitao ga zna li za grupu i srceparanje koje njegovo osoblje uzrokuje. On se smije i odgovara: "Kada ljudi dođu ovdje, ljubazni smo prema njima i pružamo im pažnju. Kada požele nešto više, kažemo im: 'Ne, imamo djevojku.'" "Neke žene to prihvaćaju bez problema, dok druge pokušavaju natjerati naše osoblje da ostavi svoju djevojku."

"Britanske žene su stvarno zaljubljene u turske muškarce. Zato imamo muške plesače i osoblje ovdje. Da imamo više muških mušterija, imali bismo i žensko osoblje. Ako žene odluče spavati s našim barmenima, to je njihov izbor. Ne možemo to kontrolirati. Neke od tih veza prerastu u dugotrajne odnose, dok druge ne", kazuje Can Korkamaza. "Ali pogledajte nas, mi smo jedan od najpopularnijih barova na ulici. Da ljudima nije bilo ugodno s onim što nudimo, ne bismo bili toliko popunjeni."

U Marmarisu se baš u to vrijeme jedan par zaručio i slavio svoje zaruke. "Ona je Engleskinja od 50 godina, a on Turčin od 23 godine. Upoznali su se prije dva tjedna, ona mu je kupila iPhone. Koristili su Google prevoditelj kako bi podijelili svoje seksualne želje i potrebe", otkriva Imam.

Sophie Smith, 26-godišnjakinja iz Newcastlea, redovito posjećuje Marmaris, čak četiri puta godišnje, i osobito uživa u 'happy hour' u barovima, gdje su kokteli po cijeni od pet funti. Također, Sophie ističe da mnogi hoteli u Marmarisu zabranjuju Britankama da dovode turske muškarce u svoje sobe. Prema njenim riječima, menadžeri hotela su toliko frustrirani tim situacijama da su angažirali zaštitare kako bi spriječili takve postupke. "Menadžerima hotela je muka od toga."

Ruby Oruc, 32-godišnjakinja iz Plymoutha, upoznala je svog supruga Furkana, koji ima 26 godina, tijekom odmora u Turskoj prije dvije godine. Ruby je tada prolazila kroz težak prekid veze i otišla s obitelji na odmor, ne očekujući da će tamo pronaći ljubav svog života. Kada su se prvi put upoznali, morali su koristiti Google prevoditelj zbog jezične barijere, ali su unatoč tome uspjeli uspostaviti vezu. Bili su u vezi na daljinu oko godinu dana prije nego što je Furkan zaprosio Ruby.

Ruby je ispričala kako su njezini roditelji prvotno bili protiv njezine odluke, smatrajući da je Furkan zainteresiran samo za vizu. No, sada su roditelji prihvatili njihovu vezu i sretni su zbog njih. Ruby također ističe kako veze između Britanki i Turaka često imaju lošu reputaciju zbog stereotipa da starije žene koriste za financijsku korist.

Ruby objašnjava da je čula mnoge teške priče u kojima su žene uzimale hipoteku na svoje kuće kako bi kupile poslovanje za svoje turske ljubavnike, prenoseći sve na svoje ime i na kraju gubile sve što su imale. Većina tih žena su u svojim 60-im i 70-im godinama, privučene mlađim muškarcima koji često samo traže financijsku korist. "Ovo stvara lošu reputaciju za britanske žene, ali ne možemo se sve svesti na to", dodaje Ruby. "Moj odnos s Furkanom je iskren, a poznajem 12 drugih mladih britanskih žena koje su u uspješnim vezama s turskim muškarcima. Nemojte me krivo shvatiti, muškarci imaju puno toga za objasniti, ali ove žene trebaju biti pametne."

