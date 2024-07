Ova generacija maturanata nema razloga za slavlje: Nulu na eseju iz hrvatskog dobilo čak 17% učenika

Nikada glasnije, obrazovna zvona zvone na uzbunu - ne samo da nam iz srednjih škola izlazi generacija koja ima itekako velik problem s pismenim izražavanjem i znanjem vlastita jezika, čemu svjedoče danas predstavljeni prvi rezultati državne mature, nego nam po svemu sudeći, točnije po rezultatima i ovogodišnjih nacionalnih ispita predstoji još takvih generacija. Generacija koji vlastiti jezik, jedan od tri obvezna predmeta na državnoj maturi, nakon 12 godina učenja, ispisivanja sastavaka, eseja i lektira u osnovnoj i srednjoj školi, na državnoj maturi znaju za nulu. Doslovno.

Naime od ukupno 27.045 ovogodišnjih pristupnika koji su pisali hrvatski njih 17,6 posto, odnosno 4769 učenika na esejskom dijelu ispita ostvarilo je nula bodova. To je u odnosu na prošlogodišnju generaciju koja je također imala definiran prag esejskog dijela kao uvjet prolaska predmeta, rast od gotovo deset posto onih koji spadaju u kategiriju "nula". Lani je naime nulu na esejskom dijelu ispita dobilo 1963 maturanata. Da stvar bude još po ovu generaciju lošija, nije esej kriv - jer ispod praga prolaznosti, dakle jedinicu ove je godine dobilo čak 22,4 posto njih na samom ispitu iz hrvatskog jezika.

Nulu na esejskom dijelu ispita maturanti dobiju u tri slučaja - kad predaju prazan esejski list, kad predaju esej bez dovoljno napisanih riječi iako su jako dobro informirani o tome pravilu i vježbaju to pravilo u posljednjoj godini školovanja, i ako potpuno promaše temu odnosno u eseju na odgovore na polazna pitanja koja su im postavljena. Ove godine samo na eseju nulu je zaradilo 249 gimnazijalaca, 4144 strukovnjaka i 376 ostalih pristupnika.

Time se hrvatski upisao na listu predmeta u kojem je udio jedinica veći nego je bio lani i nije jedini predmet na toj listi. Ova je generacija u odnosu na prošlogodišnju lošije napisala i matematiku na višoj razini, biologiju, kemiju, psihologiju, povijest i njemački na osnovnoj razini. U odnosu na prošlogodišnju generaciju ova je pak generacija maturanata imala manje jedinica u geografiji, fizici, politici i gospodarstvu i engleskom jeziku na osnovnoj razini, a jednaki broj jedinica i ova i prošla generacija ostvarile su na matematici osnovne razine, engleskom-više razine i informatici.

Sve u svemu ova generacija nema razloga za slavlje jer maturu je palo 928 od 10647 gimnazijalaca koliko je pristupilo svim ispitima državne mature. Za te učenike to znači ne samo odgodu upisa na fakultete već i činjenicu da su padom na maturi odgodili i završnost svog srednjoškolskog obrazovanja. Među gimnazijskim ponavljačima u cijeloj generaciji je i deset učenika koji su dobili jedinicu na sva tri obavezna ispita.

Strukovnjacima matura ne znači završnost srednjoškolskog obrazovanja no njih 7330 dobilo je jedinicu na nekom od tri obvezna ispita državne mature od čega 623 njih iz sva tri obavezna predmeta. Ova generacija ostaje zapamćena i po činjenici da je više učenika pokušalo nedopuštenim pomagalima ostvariti bolje rezultate na ispitima što je rezultiralo s poništenih 47 ispita. Naime 12 maturanata za vrijeme ispita koristilo se nedopuštenim pomagalima, a četvero ovogodišnjih pristupnika prekršilo je mjeru upisivanjem prijetnji, vulgarnih znakova, simbola i izraza zbog čega su im s pravom poništeni ispiti - dva iz hrvatskog i dva iz matematike. Upravo to ispisivanje vulgarnih poruka na ispite državne mature iznenađuje jer činilo se da je taj buntovni trend već nekoliko godina prošlost - no ova generacija tu je sliku značajno promijenila.

Štoviše iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji provode državnu maturu zaključuju kako je narativ, naročito političara u ovoj godini, koji su, ne birajući način ni vrijeme, međusobno se "časteći" uvredama, očigledno utjecali na mlade koji su po svemu sudeći, na vrlo važnom ispitu koji im omogućuje nastavak obrazovanja, odlučili pobjeći njihovim putem itekako svjesni da je kazna za takav istup poništavanje ispita. Iako nitko u Centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja nije želio otkriti sadržaje neprimjerenih poruka čini se da su maturanti, inspiraciju za uvrede pronašli u predsjedniku Milanoviću.

