Otok sravnjen sa zemljom, satelitske snimke otkrile razmjere katastrofe: 'Sudbina 100 tisuća ljudi u neizvjesnosti'

Deseci tisuća ljudi možda su izgubili život na Mayotteu nakon razornog ciklona, a liječnici se pripremaju za porast zaraze, rekla je stomatologinja jedine bolnice na otoku u utorak. Tri dana nakon što se ciklon Chido obrušio na francuski prekomorski teritorij na istoku Afrike, hitna služba nije zabilježila veliki broj ozlijeđenih, zbog čega strahuju od najgorega, rekla je Naouelle Bouabbas.

"Činjenica da nismo vidjeli toliko ozlijeđenih od ciklona nakon što se sve srušilo navodi nas na pomisao da su ovi ljudi i dalje zakopani i da su mrtvi", rekla je Reutersu u video pozivu s otoka. "Očekujemo tisuće, ne bi me iznenadilo i desetke tisuća", rekla je Bouabbas, kad je upitana o mogućem broju poginulih, dodavši da se zbog infrastrukture tijela nisu mogla maknuti iz ruševina.

