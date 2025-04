Svega 14 sati prije isteka roka za predaju kandidatura za gradonačelnika i njegova zamjenika postalo je upitno hoće li SDP imati kandidata za gradonačelnika Vukovara. Razlog je tome činjenica da je kandidat za zamjenika gradonačelnika Vukovara Petar Radić dostavio potvrdu na kojoj je vidljivo kako je na uvjetnom izdržavanju sudske presude. Samim je tim postala upitna i kandidatura Krune Raguža za gradonačelnika dok je lista za Gradsko vijeće SDP-a prihvaćena.

– Došlo je do previda kada je riječ o potvrdi koju je dostavio kandidat za zamjenika gradonačelnika Vukovara Petar Radić. Saznali smo to u petak u 10 sati kada smo predali kandidaturu koja nije prošla. Vidjet ćemo hoćemo li do ponoći uspjeti predati kandidaturu za gradonačelnika Vukovara – rekao je predsjednik SDP-a Vukovarsko-srijemske županije Mario Milinković.

Iz vukovarskog SDP-a pak doznajemo kako su ubrzo potom pronašli novog kandidata za zamjenika gradonačelnika Vukovara te uvjeravaju kako će u konačnici ipak uspjeti predati validnu kandidaturu za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Vukovara. Nije isključeno kako se mogu očekivati i prigovori na tu kandidaturu. Inače, kandidatura za gradonačelnika SDP-a Vukovara najavljena je prije mjesec i pol dana. Tom je prilikom u Vukovar došao i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kako bi Ragužu dao dodatni vjetar u leđa.

Međutim, i ovaj slučaj govori u kakvom je stanju ne samo vukovarski nego i dobar dio slavonskog SDP-a. Kako neslužbeno doznajemo, teško je bilo doći ne samo do kandidata za zamjenika gradonačelnika nego i za kandidate za listu za Gradsko vijeće. Isti je taj SDP prije 15-ak godina bio na vlasti u Vukovaru te su s 13 vijećnika imali većinu u Gradskom vijeću. S problemima sa zakonom tadašnjeg predsjednika vukovarskog SDP-a Željka Sabe počeli su i problemi u gradskoj organizaciji stranke. Došli su do toga da su na prošlim lokalnim izborima imali neovisnog kandidata za gradonačelnika i da nemaju nijedno mjesto u Gradskom vijeću Vukovara. Situacija se dodatno zakomplicirala poslije prošlogodišnjih parlamentarnih izbora kada je cijeli vrh vukovarskog SDP-a zbog neslaganja s tadašnjim čelništvom stranke i odabirom tko će umjesto Predraga Matića u Hrvatski sabor podnio ostavke na sve dužnosti u stranci. Poslije svih tih događanja stranka je bila u rasulu, potom je Kruno Raguž imenovan za v.d. predsjednika vukovarske podružnice. On je nekoliko mjeseci poslije toga potvrđen i za predsjednika Gradske organizacije SDP-a, a onda je sredinom ožujka istaknuta i njegova kandidatura za gradonačelnika Vukovara.

FOTO Scene užasa na A3: Vatrogasci izvlačili prikliještene iz smrskanog kombija, jedna prevezena helikopterom