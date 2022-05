Otkriveno kako Ukrajinci uspijevaju ubiti toliko ruskih generala – imaju tajnog pomagača

Tijekom cijele ruske invazije Ukrajinci pružaju mnogo veći otpor nego što su to vojni analitičari procjenjivali. Amerikanci su još na samom početku rata procjenjivali da bi Kijev mogao pasti u samo 96 sati. To se nije dogodilo, a ukrajinske snage uspjele su usporiti, pa i odbiti ruske prodore na više bojišta, što je kontinuirano podizalo moral Ukrajincima. Istodobno ruska je strana često djelovala kao da gubi moral, a tome u prilog išla je i očita ukrajinska misija da nanese što veće žrtve i u visokom časničkom kadru ruske napadačke vojske.

Ukrajinci se svako malo hvale kako su smaknuli još jednog ruskog generala, a nedavno je ranjen čak i vrhovni zapovjednik ruske vojske kojeg je Putin također bio poslao u Ukrajinu. A kako su Ukrajinci bili tako uspješni u lociranju i likvidiranju visokih meta? Po svemu sudeći, imali su ključnu pomoć od tajnog saveznika – Amerike.

Sjedinjene Američke Države pružile su obavještajne podatke koji su pomogli ukrajinskim snagama da ubiju više ruskih generala, izvijestio je New York Times pozivajući se na visoke američke dužnosnike. Navode kako je pomoć u lociranju meta dio tajnih napora Bidenove administracije da Ukrajini pruži obavještajne podatke na bojištu u stvarnom vremenu.

Washington je navodno Ukrajini dostavio pojedinosti o očekivanim kretanjima ruskih trupa i lokaciji te dao druge pojedinosti o ruskom mobilnom vojnom stožeru, a Ukrajina je tu pomoć kombinirala s vlastitim obavještajnim podacima za izvođenje topničkih napada i drugih napada u kojima su ubijeni ruski časnici. Ukrajinski dužnosnici rekli su da su ubili oko 12 ruskih generala. To je brojka koja je zaprepastila vojne analitičare.

Bidenova administracija pokušava maksimalno pomoći Ukrajincima, a istodobno moraju se brinuti da ne izazovu još veći sukob.

Amerikanci ni neslužbeno ne žele otkriti kako su došli do informacija o kretanju ruskih generala niti do lokacija njihovih isturenih položaja. No, poznato je da američke službe imaju pristup cijelom nizu izvora i tehnoloških rješenja, uključujući i tajne i komercijalne satelite koji mogu pratiti kretanja ruskih trupa.

Američkom ministru obrane Lloydu J. Austrinu III. proteklog je mjeseca čak izletjela jedna rečenica koja mnogo toga otkriva. Naime, rekao je: "Želimo oslabiti Rusiju do te mjere da ne može više raditi takve stvari kao što je invazija na Ukrajinu."

Upitan da odgovori na koji način američke tajne službe pomažu Ukrajincima, glasnogovornik Pentagona John F. Kirby samo je rekao: "Ne možemo govoriti o detaljima takvih informacija. Recimo samo da pomažemo Ukrajini s informacijama koje im mogu pomoći da se brane", piše New York Times.

Naknadno je New York Times izvijestio da su američki dužnosnici opovrgnuli podatak da izravno pomažu Ukrajincima s ciljem targetiranja visokih ruskih časnika: "Informacije koje dijelimo s Ukrajincima ne dijele se s namjerom da se ubijaju ruski generali", izjavila je Adrienne Watson, glasnogovornica američkog Vijeća nacionalne sigurnosti.

