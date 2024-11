Što su to pronašli ispod leda na Grenlandu: Tajni projekt američke vojske neočekivano izlazi na površinu

Tijekom istraživanja Arktika u travnju 2024. godine, NASA-ini znanstvenici otkrili su fascinantne ostatke nekadašnjeg vojnog kompleksa, poznatog kao Camp Century ili kako ga u NASA -i nazivaju, “City under the Ice”, zakopanog duboko ispod grenlandskog leda. Koristeći naprednu radarsku tehnologiju, istraživači su otkrili strukture koje su desetljećima bile skrivene pod slojevima snijega i leda. Camp Century, smješten oko 240 kilometara od obale Grenlanda, izgrađen je između 1959. i 1967. godine kao dio tajnog projekta američke vojske.

Njegova mreža tunela, ukopana u površinske slojeve leda, služila je za testiranje tehnologije lansiranja nuklearnih projektila iz Arktika. Nakon što je kompleks napušten krajem šezdesetih godina, ostao je ‘zamrznut’ i zaboravljen sve dok NASA-ini skeneri nisu otkrili njegove ostatke. Ovo otkriće omogućila je tehnologija UAVSAR, postavljena na NASA-in zrakoplov Gulfstream III. Misija je primarno bila usmjerena na proučavanje utjecaja klimatskih promjena na grenlandski ledeni pokrov, ali radarski podaci iznenada su otkrili jasne oblike koji su pripadali nekadašnjem vojnom kompleksu.

“Istraživali smo led, a neočekivano smo naišli na Camp Century," objasnio je Alex Gardner, stručnjak za kriosferu iz NASA-inog Jet Propulsion Laboratoryja. "Isprva nismo bili sigurni što smo pronašli, ali podaci su brzo otkrili povijesni značaj struktura." Radarska snimanja omogućila su jasan prikaz nekadašnje infrastrukture, uključujući tunelske sustave, koji su ostali neoštećeni unatoč desetljećima provedenima pod ledom. Ali nije sve baš bajno.

Iako je otkriće povijesno značajno, otkriveni kompleks nosi sa sobom potencijalne ekološke rizike. Klimatske promjene ubrzavaju otapanje grenlandskog leda, a znanstvenici predviđaju da bi Camp Century mogao izaći na površinu već do kraja stoljeća. To bi moglo dovesti do oslobađanja opasnih tvari, uključujući radioaktivni otpad i kemikalije ostavljene iz razdoblja Hladnog rata. "Otapanje leda moglo bi razotkriti ostatke kompleksa, a s njima i potencijalno opasan materijal," upozorio je Chad Greene, NASA-in znanstvenik uključen u istraživanje. "To bi moglo imati ozbiljne posljedice za okoliš." Stručnjaci ističu da bi ispuštanje tih tvari moglo utjecati na lokalni ekosustav, ali i na šire arktičko područje, što ovaj problem čini globalnim izazovom.

Iako je otkriće Camp Centuryja privuklo pažnju zbog svoje povijesne vrijednosti, primarni cilj NASA-ine misije bio je proučiti promjene unutar ledenog pokrova kako bi se bolje razumjele posljedice klimatskih promjena. UAVSAR tehnologija omogućila je detaljno mapiranje slojeva leda i njihove interakcije s podlogom, što je ključno za preciznije projekcije budućeg porasta razine mora. "Bez preciznih podataka o debljini leda i njegovoj strukturi ne možemo točno predvidjeti kako će ledeni pokrovi reagirati na zagrijavanje oceana i atmosfere," istaknuo je Greene. "Ova istraživanja ključna su za razumijevanje budućih klimatskih promjena i pripremu na njihove posljedice."

