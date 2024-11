Radi klimatskih promjena i Djed Božićnjak ostaje bez snijega: 'Moji sobovi mogu letjeti, pa to nije problem'

Mjesec dana prije Božića, Djed Božićnjak je zauzet pripremama, no zabrinjavaju ga sve toplija klima i manjak snijega u njegovom arktičkom domu. U ovo doba godine, grad Rovaniemi u finskoj pokrajini Laponiji, koji turistički dužnosnici od 1980-ih reklamiraju kao "pravi" dom Djeda Božićnjaka, trebao bi biti bijel. No, nedavno je kišilo iz tmurnog neba, a temperatura je iznosila dva Celzijeva stupnja.

"Moji sobovi mogu letjeti, pa to nije problem", rekao je muškarac duge bijele brade u crvenom odijelu dok je odmarao umorne noge nakon dugog dana provedenog s uzbuđenom djecom i odraslima. No, "možemo vidjeti da su klimatske promjene stvarne. I to utječe na sobove. To utječe na život ovdje na Arktiku", dodao je čovjek, čiji poslodavci nisu htjeli kazati njegovo pravo ime. Stočari tvrde da blaže i nepredvidljivije zime otežavaju sobovima da dođu do lišajeva, svoje glavne hrane.

Snijeg se rastopio, a potom zaledio, zbog čega su lišajevi ostali ispod tvrdog leda. Arktik se brže zagrijava od drugih dijelova svijeta zbog klimatskih promjena, gotovo četverostruko brže, prema istraživanju koje su objavili finski znanstvenici u časopisu Nature 2022. Toplije globalne temperature, potaknute izgaranjem fosilnih goriva, proteklih su godina dovele do vremenskih katastrofa poput poplava i suša diljem svijeta. U finskoj Laponiji, nakon povijesno toplog ljeta, u studenom je oboren novi temperaturni rekord prije nekoliko tjedana kada je u gradu Utsjoki izmjereno 11,1 Celzijevih stupnjeva. Prethodni rekord iz 1975. iznosio je 11 stupnjeva.

POVEZANI ČLANCI:

Turistički boom

Turisti iz svih dijelova svijeta dolaze u Rovaniemi kako bi vidjeli očaravajući snježni krajolik i iskusili arktičku hladnoću. Mnogi se također nadaju da će doživjeti spektakularne boje polarne svjetlosti. Grad je prošle godine ostvario preko milijun noćenja, što je najviše dosad. Također, posjetitelji koji žele upoznati Djeda Božićnjaka, to mogu učiniti na nekoliko mjesta u Rovaniemiju, uključujući podzemni tematski park i obližnje selo Djeda Božićnjaka, koje je otvoreno cijele godine.

"Mislio sam da će biti znatno više snijega", kazao je Wenguel, turist iz Sjedinjenih Američki Država. U selu djeluje i poštanski ured, gdje vilenjaci u crvenim kapuljačama marljivo sortiraju gomile pisama. "U prosincu može biti oko 30.000 pisama svakoga dana", rekla je poštanska vilenjakinja Heidi Mustonen, koja tamo radi 20 godina. Preko pola milijuna pisama za Djeda Božićnjaka pristigne svake godine, dodala je, naglasivši da se svako od njih bude otvoreno i pomno pročitano. Heidi je kazala da voli toplu i radosnu atmosferu u selu Djeda Božićnjaka, no da bi voljela da padne snijeg kako bi uljepšao krajolik. "Kada bismo mogli, posvuda bismo stavili snijeg. No, mi smo samo poštanski vilenjaci."

Foto: VL

>> FOTOGALERIJA Nevjerojatno: Olujni vjetar srušio vjetrenjaču u zaleđu Splita, puhalo je i do 100 km/h