Zašto divljaju cijene?

Otkrivamo kad stižu poskupljenja struje i plina: Hrvatima 2,2 mlrd. eura veći troškovi

Cijene plina, električne energije i nafte na europskim i svjetskim tržištima već neko vrijeme divljaju. Cijena litre dizela tako je, primjerice, ovog tjedna u Hrvatskoj premašila prvi put u povijesti 11 kuna. Sadašnje cijene plina su pet puta veće od prijašnjih prosječnih višegodišnjih cijena, što znači da bi se one trebale korigirati u nekome vremenu, no pitanje je kad će do tog doći.