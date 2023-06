Otišao na more u Istru pa pogledao u katastar: 'Na posjedovnom listu je bila Srbija. Šokiran sam'

Jedan Zlatarčanin odlučio je ovo ljeto po prvi puta otići na more u Istru, i to u Bale, nedaleko od Rovinja. Netom slučaja odlučio je provjeriti katastar kako bi provjerio kupa li se na pomorskom dobru ili se radi o obližnjoj parceli, da bi na posjedovnom listu pod adresu pisalo - Srbija.

- To je službena stranica katastra, podatak bi trebao biti točan pa me to baš šokiralo. Jesam li u Istri ili u Srbiji? Drugi dan sam išao ponovno provjeriti. I dalje je pisalo 'Srbija' - ispričao je čovjek za 24sata.

Foto: Oss.uredjenazemlja.hr

To zaista i piše na stranicama Katastra, koji je pod Ministarstvom pravosuđa. Naime, pod upisanim osobama 1/1 je Ministarstvo pomorstva, i to adrese Srbija, N.MJ. Boravka, Srbija. Isto piše i na prijepisu posjedovnog lista, a uz to piše tek kako se radi o površini 15.286 kvadratnih metara te je to područje označeno kao ''neplodno''.

Uz to piše i oznaka ''PR'', što znači da se radi o ''posebnom rezervatu''. Ipak, posjedovni list nije dokaz o vlasništvu, što piše i na stranicama, pa tako na vlasničkom listu Zemljišne knjige stoji kako je vlasnik Republika Hrvatska, što je jedino i moguće.

