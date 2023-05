Oglasili se iz ministarstva: Zemljišne knjige ne mogu se pretraživati po adresi, ali može katastar

U povodu masovnog izvlačenja na tisuće podataka iz zemljišnih knjiga od strane tvrtke Druga Fundacija SPV (IIF) Marka Rakara radi ponude otkupa mogućeg obeštećenja preplaćenih kredita u "švicarcima" od banaka, iz Ministarstva pravosuđa i uprave dobili smo odgovor iz kojeg proizlazi da je Rakarov tim do ZK zabilježbi i drugih osobnih podataka mogao doći preko adresa u katastru. S tim da i dalje ostaje otvoreno pitanje na koje Rakar u brojnim istupima nije odgovorio, kako je uspio pa i ako je povezao katastar i zemljišne knjige, izvući "tisuće" (premda ne navodi točnu brojku) osobnih podataka o hipotekarnim kreditima u "švicarcima", je li to radio "fizički" ili je primijenio neko informatičko rješenje. S tim da Rakar u pismu navodi da su do podataka došli "pregledom javnog registra zemljišnih knjiga" i ne spominje katastar pa ni u opširnim pravilima o privatnosti tvrtke IIF.

Možemo pretpostaviti da su vjerojatno po adresama ciljali novogradnju iz razdoblja popularnosti "švicaraca", a posao im je vjerojatno bio olakšan gdje zgrade nisu etažirane jer su na jednoj čestici mogli dobiti podatke o zabilježbama za sve stanove u zgradi. Već u prvoj analizi spomenuli smo da na taj način i mi novinari tražimo podatke pri istraživanju afera pa smo tako do podataka došli i u slučaju bivšeg ministra Lovre Kuščevića, pretraživanjem javnih registara. I za takvo pojedinačno korištenje podataka novinari moraju imati opravdanje u javnom interesu. U spornom pismu "ponudi" IIF ne spominje javni interes već "zainteresirani smo za komisijski prijenos tražbine koji je nastao tijekom Vašeg ugovora o kreditu...". Ali, Rakar sada tumači da je javni interes Republike Hrvatske da građani dobiju obeštećenje od banaka. Što onda već mjesecima Vrhovni sud vijeća "u ime Republike Hrvatske"!?

Kad MPU govori o "voditelju obrade", to je u ovom slučaju tvrtka IIF. Odgovor MPU-a objavljujemo u cijelosti: "Uredba o GDPR (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, op.a.) propisuje u članku 6. stavku 1. točci c) i e) da je obrada osobnih podataka zakonita ako je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade i od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade. Zakonom o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj 63/19 i 128/22, dalje u tekstu: ZZK) propisano je koji podaci se vode, na koji način se objavljuju te na koji način se mogu pretraživati zemljišne knjige.

Članak 7. ZZK-a propisuje da je zemljišne knjiga javna i da se može zahtijevati uvid u istu, dok je sukladno članku 24. ZZK glavna knjiga elektronički dostupna. Posebno su člankom 28. ZZK-a određene institucije koje imaju pravo pretrage zemljišne knjige po imenu i prezimenu dok svi ostali mogu zemljišnu knjigu pretraživati isključivo prema nazivu katastarske općine, broju zemljišnoknjižnog uloška ili broju katastarske čestice.

Članak 16. ZZK-a propisuje da se u glavnu knjigu upisuje bitni sadržaj prava za koja je ZZK-om ili drugim zakonom određeno da mogu biti predmet zemljišnoknjižnoga upisa (knjižna prava). Nadalje, člancima 39.-42. ZZK-a propisan je točan upis založnog prava (hipoteke) na kojima se između ostaloga upisuje iznos hipoteke i založni vjerovnik.

Članak 131. ZZK-a propisuje da se sve pravne i fizičke osobe upisuju u zemljišnu knjigu uz navođenje: imena i prezimena odnosno naziva, adrese prebivališta odnosno sjedišta te osobnog identifikacijskog broja, dok članak 127. stavak 3. ZZK-a propisuje kada se u elektronički vođenom javnom registru provede promjena podataka o prebivalištu, sjedištu, imenu, prezimenu ili nazivu osobe koja je u zemljišnoj knjizi upisana s osobnim identifikacijskim brojem, taj podatak preuzet će se elektroničkim putem i promjenu će provesti elektronički sustav u primjeni u poslovanju suda.

Ukazujemo da zemljišnu knjigu nije moguće pretraživati prema adresi nekretnine, ali je na navedeni način putem https://oss.uredjenazemlja.hr/ moguće pretražiti katastarski plan, a na koji su povezani podaci i zemljišne knjige, te tako dohvatiti podatke upisane u zemljišnu knjigu kao javno dostupnom registru.

U odnosu na dio upita kojim se zatražilo očitovanje o brisanju otplaćenih založnih prava, ukazujemo da stranka dok ne zatraži brisanje založnog prava iz zemljišnih knjiga može raspolagati prvenstvenim redom založnog prava, a kako je detaljno uređeno člancima 344. te člancima 347.-351. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i člankom 103. stavkom 3. ZZK-a.

Ističemo da je Ministarstvo pravosuđa i uprave prilikom uvođenja OSS-a konzultiralo Agenciju za zaštitu osobnih podataka slijedom čega se podaci upisani u zemljišnoj knjizi obrađuju sukladno Uredbi o GDPR-u i odredbama Zakona o zemljišnim knjigama.", navodi se u odgovoru Ministarstva pravosuđa i uprave.