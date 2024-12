'Otac zakopane djece bio je radikalniji od mene, a otpisao me je zbog mišljenja o Isusu. Od ovog čovjeka je pokupio stavove'

Denis Bašnec, osnivač Organizacije Obrane Zdravlja, pod povećanom je pozornošću javnosti otkako je objavljeno da je s njegovom organizacijom surađivao i otac (38) iz Splita koji je s nevječanom suprugom u Ljublju Kalničkom kod Varaždina, gdje su živjeli, zakopao svoje dvije bebe koje su umrle jer su ih grubo zanemarivali. Internetske stranice spomenute organizacije pune su, inače, kontroverznih savjeta kako potpuno izliječiti najteže bolesti "prirodnim liječenjem".

Bašnec ne negira poznanstvo s ocem zakopane djece, ali tvrdi da su se njih dvojica davno razišli i da ga je ovaj izbrisao iz svojeg života. – Otprilike 2015. godine je od nekoga čuo za mene, javio se i želio da ga zaposlim kod sebe. Nisam to učinio, ali sam ga, kao i mnoge druge za koje smatram da su u nečemu dobri, znao preporučiti sportašima u vezi savjeta o fizioterapiji i zdravom načinu da prebrode svoje teškoće, jer je kao fizioterapeut i vaterpolist to znao. Imao je iskustva. Međutim, uskoro se on sasvim povukao, ne samo od mene nego i svih prijatelja pa i roditelja u Splitu – kazuje Bašnec za Jutarnji.

– Donedavno nisu znali što je s njim. Tek nedavno im se javio, došli su s jednim djetetom. Ja ga nisam vidio ni čuo, ali dvojica prijatelja su zvala i rekla da je došao, baš neposredno prije nego što je uhićen. Za njega sam ja otpisan jer ne vjerujem da je Isus Mesija, za njega je to neprihvatljivo. Osobno sam ga vidio 2019. godine, prije nego što se odselio na sjever – kaže Bašnec. Dodaje da mu je ovaj, između ostaloga, "od kad je ušao u vezu s novom ženom", zamjerao jer sluša Thompsona i druge hrvatske domoljubne pjesme "da kako mogu slušati fašističke pjesme, a biti Židov".

Za Jutarnji negira da se otac iz Ljublja Kalničkog u bilo čemu povodio za njim i njegovim stavovima, štoviše, kaže da je "bio radikalniji". Pritom spominje pitanje prehrane i vjerskih uvjerenja, ali negira da bi "ikad savjetovao ne obratiti se liječniku u hitnim slučajevima". Te je stavove, dodaje, otac preuzeo od srpskog "iscjelitelja", Miroljuba Petrovića, "koji je bio u srpskoj vojsci i koji se i sam hvali kako je pucao po Dubrovniku".

Negira da je protivnik tradicionalne medicine, a koja bi, da su roditelji iz Ljublja Kalničkog odveli bolesnu djecu doktoru, iako rezultati obdukcije još nisu poznati, mogla spasiti njihove živote. – Nisam protivnik tradicionalne medicine, ali jesam fanatizma, odnosno da liječnici ne žele prihvatiti ništa iz prirodne medicine. Ono što zagovaram je korištenje prirodnih preparata i biouzgojene hrane. Jasno je da se u hitnim slučajevima ide k liječniku, a ne k meni. Treba li operacija, neću nikome reći da ne ide, štoviše. Nisam ja hitna pomoć. Moja bivša supruga dijelila je uvjerenja poput ovog oca. Kad je moj sin progutao minibateriju, nisam molio boga da čudesno na njega stavi ruke, nego sam inzistirao da pozove hitnu, a dijete redovito ide i logopedu, a što je sve lako provjerljivo.

Također, osoba koja dođe k meni, treba donijeti medicinsku dokumentaciju iz koje ja vidim samo što se dodatno može preporučiti za to stanje. Da ne radim tako, završio bih u zatvoru. Ionako sam davno na meti ljubomornih, osobito zadnjih dana. Uglavnom, nije istina da je otac slijedio moje principe, jer kad je hitno – hitno je – tvrdi.

Od oca zakopane se djece ograđuje i zbog njegovog izbjegavanja ljudi, a što se, kaže, kosi sa židovskom vjerom. – Ako ne komuniciraš i ne pomažeš, otpao si. Ako se nije upoznao sa susjedima, a ispada da nije, i ne širiš svoju vjeru, ne gnjaviš ih, nego bude li prigoda ili pitaju, to nije ni kršćanstvo niti židovstvo, sliči samo radikalnom islamu – kaže. Radikalne stavove oca, koji je sa suprugom u istražnom zatvoru gdje navodno cijelo vrijeme čitaju Bibliju i mole se, pripisuje Miroljubu Petroviću, kojega je pratio. – Ne slažem se da dijete nije prijavljeno, upišeš ga u sistem da može razvijati posao, socijalne odnose, putovati. Miroljub Petrović preporučuje da se ne ide doktorima ni u školu. Slušao sam neka njegova predavanja, slušao sam i druge, ali uzmeš od njih ono što valja, ali nisi fanatičan sljedbenik – kaže.

Na pitanje je li ga šokiralo što je njegov bivši prijatelj zakopao svoje dvoje djece u dvorištu, kaže da "cijelu tu večer i drugi dan nisam mogao jesti". – Bio sam u šoku. Bio je ljubazan, gostoljubiv, miran, družio se s ljudima. Bio je pristojan, pomagao drugima, posuđivao novac pa sam nije imao. Baš je bio dobričina i znam da je jako htio djecu i odgajati ih u prirodi, što je dobro, ali trebao im je dati mogućnost da budu prijavljeni u sistemu i koriste njegove blagodati – govori za Jutarnji. Poznaje oca uhićenoga i kaže da njemu i obitelji nije nimalo lako. – Svoju pažnju usmjerava na pomoć trećem djetetu, mrtvima se ne može pomoći – govori.

Inače, Bašnec je široj javnosti postao poznat već i ranije, u vrijeme pandemije Covida, kad je priveden nakon prosvjeda protiv zakonom propisanih mjera za borbu protiv korone, a zajedno s njim u pritvoru je završio i radikalni Marko Francišković. Francišković će ostati upamćen kao zagovaratelj radnih logora za prijestupnike. Istovremeno ga je Denis Bašnec nazvao velikanom hrvatske povijesti.