Svi iznijeli obrane pa pušteni, a dr. Krstonijevića sumnjiče da je za operacije preko reda tražio 1000 eura po pacijentu

Doktor Zoran Krstonijević , koji je još s devet osoba uhićen tijekom srijede , u srijedu navečer je ispitan na USKOK-u. Tamo je iznio obranu, a kvaliteta te obrane je bila očito takva, da je USKOK zaključio kako nema razloga da traži da mu se odredi istražni zatvor. Pod uvjetom da više ne radi kao liječnik specijalist opće kirurgije, traumatologije i ortopedije u KB Sveti Duh (KBSD). Stoga mu je izrečena mjera zabrane obavljanja liječničkog posla, nakon čega je pušten da se u nastavku postupka brani sa slobode.

Drugim riječima, iako to njegov branitelj Mate Matić nije baš htio potvrditi, očito je da je Krstonijević priznao ono za što ga USKOK sumnjiči, nakon čega je pušten na slobodu. To je uobičajena praksa u uskočkim predmetima, a liječnikovim stopama krenuli su i njegovi suosumnjičenici, što znači da ih je svih devetero iznijelo obrane nakon čega su pušteni da se brane sa slobode. USKOK je priopćio da su nisu tražili određivanje istražnog zatvora za osumnjičenike jer za to nije bilo osnove, a u međuvremenu su protiv . Krstonijevića i njegovih suosumnjičenika pokrenuli istragu. Sumnjiči ih se za davanje i primanje mita, zloporabu položaja i ovlasti, poticanje na zloporabu položaja i ovlasti, pomaganje u zloporabi položaja i ovlasti.

Sve za što ih USKOK sumnjiči, Krstonijević i ostali činili su od srpnja 2024. do svibnja 2025. u Zagrebu, a tijekom tog vremena su bili jedno vrijeme tajno praćeni i prisluškivani. No bili su i fizički nadzirani, pa su istražitelji zamijetili zanimljiv obrazac: pojedini pacijenti su na pregled kod dr. Krstonijevića dolazili na šakama i šepajući. Tako su iz bolnice poslije pregleda i izlazili. No kada bi se dovoljno odmaknuli od bolnice, štake bi spremili i nastavili normalno hodati. Za istražitelje je to bio dokaz da su osumnjičenici lažirali potvrde o bolovanjima za pojedine osobe.

Činilo se to, kako USKOK sumnja preko posrednika, a ti posrednici bili su dvojica osumnjičenih medicinskih tehničara. Riječ je o Mariu L. i Josipu K. koji su uzimali novčanu naknadu od osoba koje nisu bili pacijenti bolnice. Taj su novac, a radilo se o iznosima od 300 do 1000 eura potom dijelili s dr. Krstonijevićem koji je tim osobama sačinjavao neistinitu medicinsku dokumentaciju. Neki od ljudi koji su dali mito tu su dokumentaciju koristili za lažiranje bolovanja, a drugi za odgađanje odlaska na izdržavanje zatvorske kazne. Sumja se i da je Krstonijević zaprimao pacijente koje bi preko reda ugurao na operacije, a USKOK navodi da su mu u tome pomagala dvojica osumnjičenika koji bi zainteresirane osobe dočekivali na hitnom prijemu KBSD i upućivali kome i gdje da predaju dogovorenu novčanu naknadu.

FOTO Ovo su uhićeni u akciji policije i USKOK-a zbog korupcije u KB Sveti Duh

Krstonijević se sumnjiči da je Tomislavu Š. za 600 eura izradio neistinitu medicinsku dokumentaciju i omogućio mu da na temelju te dokumentacije zatraži odgodu izvršenja kazne zatvora. A kako bi se prikrio stvarni razlog neistinite dokumentacije, Tomislavu Š. je bila omogućena dijagnostička pretraga i kontrolni pregled u KBSD iako za to nije bilo osnove. Posrednik u ovoj priči je bio jedan od medicinskih tehničara koji je za sebe zadržao 300 eura. Nadalje, Krstonijevića se sumnjiči da je preko posrednika organizirao operacije preko reda za tri osobe, koje su sada isto osumnjičene. Svaka od njih, ulazak na operacijski stol trebala je platiti po 1000 eura. Prva dvojica su platila po 1000 eura, a od tog novca je osumnjičeni liječnik sebi dva puta uzeo po 800 eura, dok je ostatak dao medicinskom tehničaru koji je bio posrednik. Što se tiče trećeg pacijenta koji je operiran preko reda, on je od dogovorenih 1000 eura, liječniku predao 300. Od tih 300, liječnik je 100 eura predao posredniku.

Krstonijević se sumnjiči i da je "pomogao" medicinskoj sestri koju poznaje. I to tako da je njezinom partneru izdao neistinitu medicinsku dokumentaciju kojom mu je omogućio korištenje neosnovanog bolovanja u trajanju od dva tjedna. Razlog je bio godišnji odmor na koji je medicinska sestra željela ići zajedno s partnerom. Kako bi prikrio stvarni razlog izdavanja neistinite medicinske dokumentacije Krstonijevića se sumnjiči da je partneru medicinske sestre omogućio dijagnostičke pretrage i kontrolni specijalistički pregled, iako za to nije bilo osnove.

Sumnjiči ga se i da je kao liječnik u KBSD, a ujedno i zaposlenik privatne kirurške poliklinike Via Medica iz Samobora, nakon što je dogovorio obavljanje privatnog operativnog zahvata na jednom pacijentu, znajući da u tom trenutku privatna poliklinika nema potrebnu opremu za obavljanje tog operativnog zahvata, uz pomoć jednog od osumnjičenih medicinskih tehničara u KBSD, pribavio potrebne instrumente. Zatim je, koristeći se opremom javnog zdravstva u KBSD obavio operativni kirurški zahvat na tom pacijentu na trošak HZZO-a. Potom je uslugu obavljanja tog zahvata u iznosu od najmanje 1.400 eura naplatio kao privatnu uslugu u okviru navedene privatne kirurške poliklinike. Od tog iznosa sebi je pribavio nepripadnu materijalnu korist od najmanje 500 eura, dok je HZZO, zbog neosnovanih dijagnostičkih pretraga i pregleda, oštećen za oko 803 eura.

Krstonijević je osim što je bio zaposlen u KBSD i Via Medici, 15 godina bio voditelj medicinske službe Škole nogometa NK Lokomotiva te je bio zamjenik člana Časnog suda Hrvatske liječničke komore, koja je pokrenula postupak njegova razrješenja.