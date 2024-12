Bivši suigrači oca preminulih beba: 'Bio je popularan u društvu, osobito među curama, a onda je prije 10 godina samo nestao'

Svi koji poznaju Splićanina, oca pronađene mrtve djece, šokirani su. Razgovarali smo s njegovim kolegama iz svijeta vaterpola. Opisuju ga kao iznimno pozitivnu osobu, nitko o njemu nema nijednu ružnu riječ. – Poznajem ga od djetinjstva, kada je trenirao vaterpolo u mlađim kategorijama. U to je vrijeme bio, kao i većina djece, u zafrkanciji, nije mu se baš dalo trenirati. Ali, negdje u 16. godini shvatio je da je dobar i stvarno je ozbiljno počeo trenirati. Uhvatio se treninga i stvarno je bio profesionalac od glave do pete. Branio je za seniorsku ekipu, upisao je fakultet, mislim da ga je završio u roku. Ma što da vam kažem momak na mistu, tip-top. Iz krasne je familije, ima ih četiri, pet braće i sestara, bili su vrlo privrženi međusobno – govori nam jedan bivši djelatnik kluba.

Osim što je bio dobar u bazenu, pjevao je u klapi i u crkvenom zboru. – Bio je zgodan, visok, popularan u društvu, osobito među curama – govore njegovi bivši suigrači. Prije desetak godina jednostavno je nestao, čuli su da se preselio u Varaždin, ali se svojim bivšim suigračima nakon nekoliko godina javio.

– Negdje prije nego što je počela korona poslao mi je poruku da se počeo baviti poljoprivredom, da ima svoj voćnjak i prodaje jabuke. Pitao me jesam li zainteresiran za domaće, ekološke neprskane jabuke. Kažem ja: ''Može.'' On mi odgovori da će mi se javiti kada dođe kamionom u Split. Sretnem jednog kolegu, kažem mu da mi se javio, on mi odgovorio da se javio i njemu, isto zbog jabuka. Bilo nas je još koje je kontaktirao i bilo nam je drago što ćemo ga vidjeti.

Zafrkavali smo se: ''Vidi ti njega, iša je u poljoprivrednike'', ali nikome nije padalo na pamet da iza toga ima nešto ekstremno, da je u nekoj sekti. Te jabuke nikad nije dovezao, sad više ne znam je li zbog korone ili nije našao dovoljno kupaca, ali nitko ga nije vidio bar 10 godina – doznajemo od sugovornika koji se ne može načuditi da njegov nekadašnji prijatelj hoda u halji i ima bradu do pupka.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Nešto se dogodilo. Što, to mi stvarno nije jasno. Ne mogu vjerovati da se od onakvog momka pretvorio u ovog čovjeka o kojemu čitam u medijima i o kojem cijela država govori. Nikada kod njega nisam primijetio bilo kakav vjerski fanatizam. To se nije dalo primijetiti u komunikaciji s njim. Nikad ništa. Nikakvih naznaka da je nekako čudan. O njemu mogu reći samo sve najbolje. Zato sam toliko iznenađen. U šoku sam, kao i svi koji ga znaju. Normalan čovjek, sve da je i član vjerske sekte, kao što pišu, zaštitit će svoju djecu i sve će učiniti za njihovo dobro. Mislim da je bolestan – tvrdi njegov bivši prijatelj kojega je iznenadila informacija da je uhićen u Splitu.

– Kako ga sve ove godine nitko nije vidio, ako je dolazio i hodao po Splitu s bradom, u halji? Tko ih je prijavio? Kako nitko nije znao za tu djecu? – postavljaju njegovi prijatelji bezbroj pitanja na koja još uvijek nema odgovora.

>>> FOTO Roditelji osumnjičeni za stravičan zločin prepraćeni interventnom policijom u varaždinski pritvor