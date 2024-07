Otac ubijenog njegovatelja iz Daruvara: 'Odvezao sam ga na posao, a sad mu biram lijes'

Strašan masakr koji je počinio 51-godišnji Krešimir Pahoki ući će u povijest kao tragedija koja se jednostavno nije smjela dogoditi. Tog lijepog sunčanog jutra u Daruvaru život su izgubili majka ubojice, nekoliko štićenika i njegovatelj Damir Fijulu.

- On je bio dva tjedna na godišnjem i ujutro je trebao početi raditi. Ja sam ga odvezao tamo i desilo se što se desilo. To mu je bio prvi dan na poslu poslije godišnjeg odmora, čovjek koji ni mrava nije zgazio, vjerujte, rekao je otac Damira Fijale (36) za 24 sata. Zaposlenik Doma za starije i nemoćne u Daruvaru živio je s roditeljima. - - Nije se ženio ni imao djece. Ima brata, on je neurokirurg koji živi u Bjelovaru. Što da vam kažem, supruga je u potpunom šoku - rekao je Damirov otac koji je kratko kazao kako je odvezao sina na posao, a sad mu bira lijes.

O strašnom slučaju oglasila se i policija. "Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 51-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog osnovane sumnje da je pucajući iz vatrenog oružja počinio 11 kaznenih djela.

Osnovano se sumnja da je osumnjičeni 51-godišnjak jučer, 22. srpnja, ušao u prostor ustanove za smještaj starijih i nemoćnih osoba u Daruvaru gdje je u namjeri da liši života više osoba pucao iz vatrenog oružja, čime je počinio 11 kaznenih djela: jedno kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe, četiri kaznena djela teškog ubojstva, jedno kazneno djelo ubojstva, tri kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju i dva kaznena djela ubojstva u pokušaju.

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru koja je naložila obdukciju smrtno stradalih osoba. Zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru i predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske", priopćila je policija.