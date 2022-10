Oštro upozorenje: 'Kad jugo otpuše more, voda će prodrijeti na obalu - u Dioklecijanove podrume, na Rivu'

Na dvodnevnoj konferenciji o klimatskim promjena u Splitu u četvrtak je upozoreno da na Jadranu ne bi trebalo graditi objekte tik uz more jer oni mogu biti na udaru poplava koje će biti posljedica klimatskih promjena i povišene srednje razine mora.

Splitski Mediteranski institut za istraživanje života (Medils) domaćin je znanstvene konferencije o klimatskim promjenama koja je okupila hrvatske i talijanske stručnjake koji surađuju kroz Europski projekt Interreg.

"Velika dužina naše obale je bogatstvo, ali možda smo i jako ukleti zbog tolike obale jer bi to ubuduće mogao biti trošak pošto neće biti zaštite za objekte koji se grade prvi red do mora", rekla je novinarima Daria Povh Škugor, viši programski službenik splitskog centra PAR/RAC, koji je umrežen u Mediteranski akcijski program kao dio UN-ova programa za okoliš.

Po njezinim riječima, potrebno je zaustaviti gradnju kuća i objekata uz more jer nema načina da ih se zaštiti od poplava s mora čija će razina rasti. Pozivajući se na stručnu studiju o procjenama poplava, kao najugroženiji je izdvojila Kaštelanski zaljev.

Što se tiče stanovništva, najugroženije je područje Kaštelanskog zaljeva i gradovi Kaštela, Solin, Split i Trogir, rekla je Povh Škugor. Dodala je kako je to jedan od razloga zbog kojeg se ta dvodnevna konferencija o klimatskim promjenama i rizicima od poplava s mora i održava u Splitu.

"Prema najnovijim saznanjima, zadnji put kad je prosječna temperatura bila dva stupnja već nego što je danas, a čega se mi svi bojimo, razina mora bila je do pet metara viša nego sada. To je zvono koje zvoni na uzbunu", upozorila je Povh Škugor.

Dr. Natalija Dunić s Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koja se bavi istraživanjem fizikalnih stanja Jadrana, izvijestila je da je srednja razina Jadranskog mora u posljednjih 30 godina povećana 10 centimetara, a do 2100. godine mogla bi porasti za 70 centimetara.

"Kad imate veću raznu mora i kad nastupe ciklonalni poremećaji i kad jugo otpuše more, voda će prodrijeti na obalu - u Dioklecijanove podrume, na Rivu, u Marmontovu ulicu do zgrade HNK", rekla je Dunić, ističući kako je "pet do dvanaest" da se nešto učini kako bi se to spriječilo.

Također je rekla kako se procjenjuje da će do 2100. na globalnoj razini srednja razina mora porasti više od jednog metra. Po njezinim riječima, stručne su procjene da bi do 2600. godine srednja razina mora u svijetu mogla porasti 15 metara. S tim u vezi spomenula je predviđanja o otapanju leda s Antarktike te da bi porast razine svjetskih mora mogao zaprijetiti i planinama u Europi.

Više zelenih tema pronađite na Rezolucija Zemlja!

VIDEO: Novi švedski premijer imenovao 26-godišnjakinju Rominu Pourmokhatari ministricom za klimu!