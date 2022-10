Jadranu prijete opasni plimni valovi, Stradun u posebnoj opasnosti, prvi na udaru Neretva i Ravni Kotari

Teško je povjerovati da je more toliko visoko bilo. Radio sam u pošti, more je tamo bilo točno moje visine, a ja sam visok metar i 70. Sve je opustošilo na rivi, butige od postoli i namještaja, sve je plutalo po portu. Iz mesarnice je izvuklo panj na kojem se siće meso. Plima ga je izvadila vani, a mesarnica je bila iznad parka. Veliki ribarski brod izbacilo je ispred spomenika u centru. Toga jutra sjećaju se svi Velolučani. To je bilo neopisivo, tako strašne plime Vela Luka nije doživjela u svojoj povijesti – riječi su kojima je jedan Velolučanin opisivao plimni val koji se 1978. godine zbio u tom mjestu na otoku Korčuli, kada je razina mora u samo nekoliko sati više puta oscilirala 'gore-dolje' za čak 6 metara. More je prvo prodrlo u prvi red kuća i objekata, brodovi su završili na rivi, a zatim se povuklo na tri metra nižu razinu od uobičajene i ostavilo cijelu velolušku valu, inače duboku oko 2 metra, sasvim suhu. A onda je uslijedio još veći plimni val.