Osnovali lanac tvrtki, tražili subvencije za pokrivanje COVID gubitaka pa novac podizali u roku 24 sata

Jasminka Pečarić, bivša bankarica u Komercijalnom centru Erste banke u Čakovcu, jedna je od tri osobe protiv koje je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) podigao optužnicu zbog subvencijske prevare i krivotvorenje isprava povezanih s dobivanjem financijskih potpora za mala i srednja poduzeća (SME). Osim njih optužena je i jedna tvrtka. Riječ je u slučaju u kojem je istraga pokrenuta koncem ožujka kada su osumnjičeni po nalogu EPPO-a uhićeni na području PU međimurske. S obzirom na to da je optužnica već podignuta, to očito znači da su sadašnji optuženici odmah po uhićenju priznali sve za što ih EPPO tereti te da će slučaj biti vjerojatno okončan i formalnom nagodbom EPPO-a i optuženika i prije početka suđenja. Prema optužnici, EPPO ih tereti da su od 2019. do 2020. u tri navrata počinili subvencijsku prevaru čiji je cilj bio da nepripadno dobiju financijske potpore SME financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Konkretnije, radilo se o tri kredita iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Među tim kreditima bio je i kredit kojim su se trebali pokriti gubici do kojih je došlo zbog pandemije COVID-a.

EPPO u optužnici tvrdi da su optuženici osnovali lanac tvrtki koje su bile u njihovom vlasništvu. Osim toga, tereti ih se da su upravljali tim tvrtkama, a tvrtke su im bile potrebne kako bi dokazali da imaju pravo na financijsku potporu za SME. Tijekom istrage utvrđeno je, navodi EPPO, i da su predočili krivotvorene planove, fakture za nepostojeće transakcije, kao i nepouzdane korporativne bilance, koje su pokazale da spomenute tvrtke uspješno posluju. No tijekom istrage, istražitelji su napravili analizu novčanog tijeka društva koja je pokazala da dobiveni krediti nisu korišteni za ono za što su bili namijenjeni. Ispostavilo se, tvrdi EPPO, da su okrivljeni, nakon što bi novac od kredita bio isplaćen na njihove poslovne račune, podigli taj novac u roku od 24 sata. Po EPPO-u, time je pričinjena šteta od 160.165 eura jer krediti nisu vraćeni, a nije bila moguća ni njihova naplata iz sredstava osiguranja.

EPPO navodi, da je u slučaju osuđujuće presude zapriječena kazna od šest mjeseci do 10 godina.