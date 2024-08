Oskvrnut kip Anne Frank u Amsterdamu: Krvavo crvenom bojom napisano 'oslobodite Gazu'

Na kipu u Amsterdamu koji predstavlja Anne Frank, židovsku tinejdžericu koja je umrla u nacističkom logoru tijekom Drugog svjetskog rata, a koja je postala svjetski poznata zbog svojeg dnevnika, crvenom je bojom napisano „Oslobodite Gazu“, objavljeno je u nedjelju.

Prema fotografijama objavljenim na društvenoj mreži X, na podnožje kipa napisano je „Oslobodite Gazu“, dok su ruke mlade djevojke obojene istom krvavo crvenom bojom. Ovo je drugi put u manje od mjesec dana da je ovaj kip koji se nalazi u parku na jugu Amsterdama postao meta, istaknula je lokalna televizijska stranica AT5 koja je prva dobila ove fotografije.

Exactly 80 years ago, Anne Frank and her family were arrested by the Nazis and deported. This sad anniversary was marred by antisemites who painted the hands of Anne Frank’s statue in Amsterdam with red paint, along with the words "Free Gaza."



Anne Frank was not Israeli.

