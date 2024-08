VIDEO Hezbollah ispalio 50 raketa na Izrael, 'Željezna kupola' presrela većinu

Proiranski libanonski šijitski pokret Hezbolah priopćio je rano u nedjelju da je prvi put lansirao desetke raketa kaćuša na područje Beit Hillel u sjevernom Izraelu. Grupa je u izjavi napisala da je "kao odgovor na napade izraelskog neprijatelja na nepokolebljiva južna sela i sigurne kuće, posebno napade koji su ciljali sela Kafr Kila i Deir Sarjan i ranjavanje civila, Islamski otpor (Hezbolah) pogodio Beit Hillel po prvi put s desecima raketa kaćuša."

Prema izraelskim medijima, mnoge od raketa presreo je izraelski proturaketni sustav Željezna kupola. Libanonski sigurnosni izvori u južnom Libanonu rekli su da je oko 50 raketa ispaljeno na sjeverni Izrael iz Libanona. Situacija na relaciji Izrael-Libanon nedavno se znatno pogoršala.

Nakon ciljanih ubojstava vojnog zapovjednika Hezbolaha Fuada Šukre i šefa Hamasa Ismaila Hanije ranije ovog tjedna, vođa Hezbolaha Hasan Nasralah zakleo se na osvetu. Od izbijanja rata u Gazi, svakodnevno je bilo granatiranja između Hezbolaha i izraelske vojske, što je dovelo do smrtnih slučajeva na obje strane.

Numerous Iron Dome interceptions seen over the Galilee Panhandle amid a rocket barrage from Lebanon. pic.twitter.com/nVIVVzoGby