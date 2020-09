Osječka heroina imala je tek 414 grama i 24 centimetra

Kao slamka, veći flomaster ili stranica A4 lista papira, ali ona kraća, toliko je dugačka bila djevojčica Elena kada je koncem svibnja stigla na svijet u Kliničkom bolničku centru Osijek. Težila je tek 414 grama i najmanja je beba u Hrvatskoj koja se, unatoč tako maloj tjelesnoj težini, uspjela izboriti za život i sretno je otpuštena iz bolnice.

Mogla im je stati na dlan

Majka Marija rodila ju je u 27. tjednu trudnoće, a uslijedilo je teško razdoblje strepnje i straha za život kćeri, inače prvog djeteta u obitelji.

Svaka prognoza bila je nezahvalna. No sretni i nasmijani roditelji su Elenu ovoga tjedna konačno odnijeli kući. Ponosno su je grlili, a samo 112 dana prije mogla im je stati na dlan. Iz bolnice je izašla s dva kilograma, pet puta teža nego na dan rođenja.

- Ginekolozi su nas unaprijed obavijestili o trudnici čiji plod sporije napreduje pa je planirano da je se porodi u 27. tjednu trudnoće, nakon prethodne pripreme žene i djeteta. Bila je procjena da će beba težiti oko 450 grama, a bila je, u konačnici, još i manja. Učinjen je carski rez zbog zastoja u rastu ploda, a mi smo potom preuzeli dijete i standardno zbrinjavali - započinje dr. Darjan Kardum, liječnik na Zavodu za neonatologiju, neonatalnu intenzivnu medicinu KBC-a Osijek. Velika je odgovornost, pa i izazov bio pred osječkim liječnicima i medicinskim sestrama.

- Iako su mi takve situacije već normalne, uvijek su stresne, zbog velikih očekivanja roditelja. Rutinski se kod nas zbrinjavaju djeca rođena od 22. tjedna trudnoće pa nadalje, čija je težina oko 500 grama. Po statistici, bebe rođene u 27. tjednu imaju odlične izglede za preživljavanje, oni iznose oko 90 posto, no djeca teška oko 500 grama imaju jako loše šanse. Koliko znamo, u Hrvatskoj je ranije zabilježen samo jedan sličan slučaj sa sretnim ishodom, u Klaićevoj bolnici u Zagrebu - ističe dr. Kardum, koji je neonatolog u osječkoj bolnici posljednjih osam godina.

FOTO: RTL

Foto: JANKO GREDELJ/RTL

Usporedbe radi, najmanja preživjela beba koja je dosad rođena u osječkoj bolnici težila je 550 grama. Koliko je Elena čudo i kakav su pothvat osječki liječnici odradili, svjedoči i podatak da je od 1930. godine pa sve do danas u cijelom svijetu registrirano samo 260 djece koja su preživjela iako su imala manje od 400 grama.

U tu statistiku komotno se može upisati i ova heroina iz Osijeka.

- Djevojčica je disala uz pomoć respiratora, od kojega smo je uspjeli odvojiti 36. dan. Najviše se plašimo oštećenja mozga u takvim slučajevima, ali, srećom, toga ovoga puta nije bilo - navodi naš sugovornik.

Tijekom boravka u bolnici imala je, pak, problema s probavom, no i to je uspješno stavljeno pod kontrolu. Malena nije, zanimljivo je, podvrgnuta nijednom operacijskom zahvatu, a procedura pri njezinu zbrinjavanju bila je jednaka kao u slučaju bilo kojeg nedonoščeta. Nije bilo posebnog tretmana. A lavovska borba za preživljavanje odigravala se, podsjetimo, u jeku pandemije koronavirusa, čime su i posao i strahovi bili veći i teži. U skladu s epidemiološkim mjerama, roditelji Marija i Marijan nisu mogli neprestano bdjeti nad svojom djevojčicom u bolničkoj sobi, no dopuštali su im posjete od sat vremena dnevno.

Majka je, pak, provela s njom posljednjih mjesec i pol prije otpusta. Iako više nije u bolnici, Elena će i dalje biti pod paskom pedijatara, i to godinama.

- Recimo da smo dosta oprezni u vezi s dugoročnim prognozama, što se tiče eventualnih komplikacija, ali smo optimistični.

Veliki borac

Nije životno ugrožena, ali zahtijevat će dugoročno praćenje brojnih subspecijalista, i to najmanje do škole - govori dr. Kardum. Da je Elena pravi borac, u to nema sumnje, no na svojoj je strani imala još jedan adut.

- Žensko je, to je važno, djevojčice češće preživljavaju - kaže ovaj liječnik, koji zahvaljuje svim kolegama koji su se borili za njezin život, a među njima su pet subspecijalista neonatologa i dva pedijatra koji rade u Zavodu.

Posebno naglašava doprinos, kako je sam rekao, fenomenalnih medicinskih sestara. Majka Marija nije bila raspoložena za razgovor s novinarima. Hrvatsku je, pak, raznježila i priča malene Maše, rođene u zagrebačkom KBC-u Sestara milosrdnica u prosincu 2017., sa samo 450 grama. I ona je, baš kao i Elena, na svijet stigla u 27. tjednu trudnoće. Nakon niza operacija, rekonstrukcije crijeva i pet mjeseci borbe u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, Maša je zdrava otpuštena kući. Uspjeh je to svjetskih razmjera.