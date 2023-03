Otvoren novi šoping centar: Osigurano više od 100 radnih mjesta

Supernova Grupa otvorila je u Križevcima svoj novi, ukupno 16. po redu trgovački centar u Hrvatskoj. Novi trgovački centar Supernova Križevci proteže se na čak 7.044 četvornih metara trgovačkih prostora i u križevačku ulicu Kralja Tomislava 56/A premijerno u središte Prigorja dovodi trgovine poznatih modnih brendova, robe široke potrošnje i prehrambenih artikala. Riječ je o greenfield projektu koji u Križevce donosi suvremeno i kvalitetno shopping iskustvo. Trgovački centar uređen je kao retail park, poseban po tome što kupcima omogućava praktičnu i jednostavniju kupovinu te direktan ulazak u željenu trgovinu s parkirališta.

- Drago nam je što smo uspješno realizirali i ovu vrijednu investiciju te otvorili naš drugi trgovački centar u Koprivničko-križevačkoj županiji, a posebno me veseli i činjenica što smo osigurali gotovo 100 novih radnih mjesta. Križevci su tako šesnaesti po redu grad u kojem Supernova Grupa kreće s poslovanjem i donosi vrhunsko shopping iskustvo te bogatu ponudu trgovina. Vjerujem kako ćemo novim trgovačkim centrom privući brojne kupce koji sada na jednom mjestu mogu obaviti shopping i uživati u obiteljskom druženju - izjavio je Markus Pinggera, izvršni direktor Supernova Grupe.

Svečano otvorenje Supernova centra u Križevcima svojim dolaskom uveličali su župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren te zamjenik gradonačelnika Križevaca Danijel Šaško.

- Iznimno mi je drago što danas svjedočimo još jednoj vrijednoj poduzetničkoj investiciji koja je osigurala nova radna mjesta za brojne obitelji s križevačkog područja. Ovo pokazuje kako je prostor naše županije prepoznat kao mjesto zdrave poduzetničke i investicijske klime na kojem gospodarski subjekti postižu respektabilne rezultate. Uvjeren sam kako će ovim projektom sektor trgovine dobiti dodatni zamah i upotpuniti svoju ulogu u cjelokupnom županijskom gospodarstvu. Čestitam investitorima te želim odlične poslovne rezultate i daljnji razvoj kompanije u budućnosti - istaknuo je župan Darko Koren prilikom otvorenja novog trgovačkog centra.

- Drago nam je što je tako značajna tvrtka kao što je Supernova prepoznala Križevce za svoj novi trgovački centar za koji sam siguran da će se svidjeti svim našim sugrađanima. Svako radno mjesto u gradu je i više nego dobrodošlo s obzirom da se time smanjuje postotak nezaposlenosti, a pri čemu su upravo Križevci jedan od gradova s najmanjom stopom nezaposlenih osoba. Čestitam Supernova Grupi na provedbi ovog projekta i želim vam uspješan rad. Dobrodošli u Križevce - izjavio je zamjenik gradonačelnika Križevaca Danijel Šaško.

Ukupna površina zemljišta novog trgovačkog centra obuhvaća 19.038 četvornih metara.

U novoj atraktivnoj destinaciji za shopping i obiteljsko druženje svoja vrata posjetiteljima otvorilo je osam trgovina - NKD, dm, Deichmann, Konzum, New Yorker, Sinsay, House i Cropp, dok će uskoro svoju trgovinu otvoriti i poznati modni brend Takko. Za kupce i posjetitelje osigurano je i 190 parkirnih mjesta, a novi trgovački centar Supernova Križevci radit će od ponedjeljka do subote od 9 do 21 sat te nedjeljom od 9 do 14 sati.

Dolazak u Križevce u Supernova Grupi obilježili su i vrijednom donacijom u iznosu od 5.000 eura Dječjem domu "Sv. Marko Križevčanin", ustanovi koja brine o djeci starijoj od sedam godina bez odgovarajuće roditeljske skrbi. U domu je trenutno smješteno više od 20 štićenika.

Na sam dan otvorenja svi posjetitelji Supernove mogli su uživati u bogatom zabavnom programu, animaciji za najmlađe, nagradnim igrama i posebnim promotivnim akcijama koje će trajati i cijelog vikenda.