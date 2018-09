Osamnaest dana ne zna se gdje je petogodišnja Allsa, ali ni postoji li ona uopće

Od nestanka sićušne djevojčice kestenjaste kovrčave kose prošlo je već osamnaest dana, a još uvijek nema jasnog odgovora gdje se ona sada nalazi; je li sa skupinom Iračana s kojima je navodno bila uspjela nelegalno prijeći hrvatsko-slovensku granicu i uputiti se poput svojih brojnih sunarodnjaka k Zapadu, ili je pak Allsa Ghazi u Hrvatskoj ili u nekoj trećoj zemlji čudesa. Naposljetku, je li moguće da petogodišnja sirijska djevojčica Allsa nije s 43-godišnjim ocem Wadijem ni putovala prema Hrvatskoj, a kamoli da su ovdje nasilno razdvojeni, kako se to sada čini predsjedniku Sindikata policije Hrvatske Dubravku Jagiću?

Dramatična priča kojoj se jasan ishod ne nazire počela je 22. rujna kada je putem društvenih mreža započela potraga za Allsom, djevojčicom koja ima sirijsko državljanstvo, a rođena je u Bejrutu u Libanonu. Apel udovca koji je molio za pomoć u potrazi za kćeri “zapalio” je internet i na sve se strane dijelila objava kako već danima traje potraga za djevojčicom, nestalom kada je 11. rujna u Hrvatskoj na silu razdvojena od oca s kojim je, nakon što joj je mati umrla, pobjegla od rata u Siriji. Objašnjavalo se da se tata nadao da će na europskom tlu naći sigurnost za svoju curicu, ali onda se dogodio dramatičan obrat koji je uništio želje i snove. S obitelji izbjeglica iz Iraka Allsa i tata uspjeli su nelegalno ući u Hrvatsku. Nakon dvodnevnog hodanja bili su gladni i iznemogli. Dok je njezin otac ušao u trgovinu kupiti hranu i vodu, Allsa je čekala s drugom obitelji. Međutim, u dućanu je Wadija zaustavila policija, strpali su ga u automobil i vratili u Bosnu i Hercegovinu.

“Pritom su mu, tvrdi, kao i mnogima prije njega uzeli novac i razbili mobitel. Uništeni mobitel bio je i jedini način da ponovno stupi u kontakt s obitelji s kojom bi se i dalje mogla nalaziti njegova kći”, objavila je Udruga Are Your Syrious.

Zbrka s koordinatama

– Ako smo mu uništili i razbili mobitel, kako nam je mogao pokazati u njemu pohranjene fotografije djevojčice i koordinate rute kojom su navodno išli? – opovrgavali su optužbe iz policije ustvrdivši još kako im je upravo Wadi Ghazi kazao da takvu izjavu kojom tereti policiju za pljačku nikada nikome nije ni dao.

Dan nakon apela sirijskog migranta na Twitteru, gdje je objavio i koordinate mjesta na kojem je posljednji put bio s kćeri, policija je počela istraživati njegovu priču. Iz ličko-senjske policijske uprave ubrzo je stiglo priopćenje kako je u “dosadašnjem postupanju utvrđeno da su iznesene koordinate o mjestu na kojem se navodno događaj dogodio lažne, odnosno ne potvrđuju navod o tome da je do postupanja došlo u selu Smoljanac. Naime, navedene koordinate označavaju područje grada Gospića udaljenog oko 70 km od sela”.

Međutim, objavljene koordinate nisu označavale Gospić, kako je to tvrdila lička policija, već Selište Drežničko u općini Rakovica nadomak Plitvičkih jezera, dakle na području druge policijske uprave – Karlovačke – pa je tako postalo jasnije kako je Ghazi završio u Velikoj Kladuši jer ta općina graniči s područjem koje s hrvatske strane pokriva PU karlovačka. A stanovništvo uz granicu s BiH govori kako viđaju policiju da u kombijima i automobilima dovozi migrante pokazujući im kojim putem da se vrate odakle su i došli u Hrvatsku, bez da ih ovdje evidentiraju.

– Duše bih griješio da kažem da ih tuku ili viču na njih. Samo ih fino dovezu i pokažu im kamo da idu, zamole ih – govori nam Fehret iz Komesarca, kroz čije dvorište prolazi državna granica pa je tako pola njegova dvorišta u Hrvatskoj, a pola u Johovici u BiH.

Policija tu preko njegova dvorišta zna uputiti ilegalce, no Fehret kaže da barem mjesec dana odavde nisu poslali nikoga.

– Čuo sam za curicu za kojom se sad traga, ali ako je naša policija njenog tatu vratila u Bosnu, to nije bilo preko mog dvorišta – kaže dodajući još kako se većina ilegalaca vrati u Bosnu, a zatim preko Šturlića uđu natrag u Hrvatsku. I tako ukrug.

Baš kao što Fehret nije vidio Ghazija u svome selu, tako su i trgovkinje iz dućana koji se nalaze nedaleko od koordinata gdje je navodno razdvojen od kćeri policiji u nedjelju kazale da ga nisu zapazile na svome radnom mjestu.

Kako bi se pokušalo ući u trag gdje se djevojčica nalazi, policija je sutradan uz posredstvo Isusovačke službe za izbjeglice i UNHCR-a dogovorila sastanak s Ghazijem na graničnom prijelazu Maljevac. I taman kad je razgovor tijekom kojeg je 43-godišnji Sirijac dao detaljnije podatke o navodnom nestanku svoje kćeri trebao biti završen i Ghazi se trebao vratiti u Veliku Kladušu gdje u najlonskom naselju nedaleko od granice žive migranti, on se predomislio i odlučio da će zatražiti azil u Hrvatskoj.

Tako je naposljetku uspio službeno ući u Europsku uniju, no pitanje je koliko se dugo kani zadržati u nas jer mu Hrvatska sasvim sigurno nije željeno odredište, već samo jedna od barijera na putu do cilja. A prvotno zgražanje nad postupanjem hrvatske policije koja je po kazivanju oca razdvojila malenu od tate, ne mareći na njegov vapaj da to ne čine, sve više nagrizaju dvojbe je li to zaista tako bilo. Razlozi za sumnju proizlaze iz dosadašnjih rezultata potrage za Allsom čiji je nestanak otac prijavio u Velikoj Kladuši, i to tek nakon što desetak dana nije imao pojma gdje je ona. Naime, hrvatska je policija dobila informaciju iz Crne Gore da je Wadi Ghazi kod njih zatražio azil, nakon što je 23. kolovoza uhićen jer je nelegalno ušao u zemlju iz Albanije. Kći nije bila s njim. Njihova imena nisu zavedena zajedno ni u Bosni i Hercegovini kada se Ghazi 30. kolovoza prijavio u Istočnom Sarajevu, tražeći i tamo azil. Bio je u grupi od 19 osoba, u kojoj je bilo dvoje djece. No Allsa nije bila tu. Je li u Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu ipak ušla, ali pod nekim drugim imenom i s nekom drugom skupinom migranata, u ovom se trenutku ne zna.

Dva dana nakon što je i Wadi u Hrvatskoj zatražio azil, policija tvrdi da ni jedan dosadašnji navod očeve dramatične priče nisu potvrdili, ni kad su s njim obilazili lokacije na kojima je navodno bio u Hrvatskoj i gdje ga je policija razdvojila od kćeri jer ta mjesta na koja su upućivale GPS koordinate iz njegova mobitela uopće nije prepoznao. Nema ni zajedničkih fotografija njih dvoje na ruti. Nestanak djeteta nije prijavio odmah jer je, kako doznajemo u policiji, u danima koji su uslijedili nakon njihova razdvajanja nekoliko puta pokušao ući iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.

Ime Allse Ghazi sada se nalazi u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba gdje se navodi da je nestala na području PU karlovačke prilikom nelegalnog prelaska državne granice. Otac je opisao da je u nestanka na sebi imala šarenu jaknu, plave traperice i tenisice. U potragu za njom uključen je i Interpol. No nikakvih naznaka o tome gdje se ona sada nalazi još nema.

Medvjeđa usluga ili isprika

– Policija je prijavljeni nestanak sirijske djevojčice istraživala i istražuje prema svim obavijestima koje je imala i sve što se do sada pokazalo ne potvrđuje informacije koje smo dobili od oca. Pretražuje se teren, razgovara se s roditeljem, a uspostavlja se i intenzivna suradnja s policijama koje su na takozvanoj balkanskoj ruti. Na temelju svega toga i svega onoga čime hrvatska policija raspolaže ne može se potvrditi ono što je o ovom slučaju objavljeno u medijima kao prva informacija – izjavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Na dan kad je Wadi Ghazi zatražio azil u Hrvatskoj, 24. rujna, pučka pravobraniteljica Lora Vidović od Ministarstva unutarnjih poslova zatražila je informacije o slučaju nestale sirijske djevojčice, no još uvijek u njezin ured službeno nije stiglo ništa.

– Ili je jako dobar glumac ili je autentičan. No najvažnije je sada da se djevojčica pronađe – kaže pater Tvrtko Barun, voditelj Isusovačke službe za izbjeglice.

Nakon što je dva dana obilazio teren s policijom ne bi li prepoznao mjesto gdje je ostao bez kćeri, gdje su navodno razdvojeni, Wadi Ghazi smješten je u srijedu u Porinu i tu je prekinuo daljnju suradnju s policijom. Sutradan uvečer nije bio na prozivci, a nije se pojavio ni u petak ujutro te se pretpostavlja da je pobjegao, što znači da će, bude li uhićen, biti deportiran iz Hrvatske, a od azila neće biti ništa.

Pokaže li se da je lagao i da dijete uopće nije bilo s njim na putu, učinio je medvjeđu uslugu svim migrantima jer javnost više nema ni izbliza onoliko suosjećanja prema njima kao u trenutku kada je izbila izbjeglička kriza. Pojavi li se u Porinu (u što malo tko vjeruje) i potvrde li se njegove tvrdnje da je na brutalan način razdvojen od kćeri koja će 29. listopada napuniti pet godina, isprika policije ne bi smjela izostati.

