Organizatori vjenčanja traže brze testove za uzvanike. HZJZ: Zabrana svečanosti ostaje na snazi

Dok se mladenci dvoume trebaju li datum vjenčanja odgoditi ili otkazati, organizatori vjenčanja predlažu nove mjere kako bi se svadbe ipak mogle održati. Očekuju da s početkom turističke sezone i oni dobiju zeleno svjetlo - po mogućnost uz brze korona testove, no iz Zavoda za javno zdravstvo poručuju da svadbene svečanosti ostaju zabranjene, javlja RTL.

Sale su prazne i čekaju bolje dane, a koji će to točno biti datumi. Organizatori kažu kako moraju već sada znati te planirati za iduće mjesece. Da je sve normalno, sezona bi počela za dva tjedna.

"Zamislili smo to da se sad bar 1.4. otvori bar 30 do 50 ljudi dopusti, male svečanosti. 1.5. kad je toplije bar 100 - 150. 1.7. 200. Da ljudi znaju što mogu očekivati", kaže organizator vjenčanja Zvonimir Videković.

Kako bi se spasili svi od osoblja do gostiju - dio organizatora spreman je i na nove poteze. "Čak i brze testove za goste i za nas izvođače što bi možda i pomoglo da se same svečanosti i ubrzaju, da se ubrza cijeli proces našeg rada", jasno će organizator vjenčanja Zvonimir Videković.

Sve kada bi Stožer i dopustio takvo nešto, a trenutno poručuju da o tome ne razmišljaju, pitanje je bi li svi mladenci pristali na takvo što. Karla Horvat jedna je od mladenki kojoj se ta ideja ne sviđa.

"Nisam sigurna da bi to napravili jer bi htjeli imati sve normalno, ipak je to naš najljpeši dan u životu i želimo imati kao i svi drugi ljudi što su imali. Mislim da ćemo čekati bolja vremena ako to ne bude u 7. mjesecu", objašnjava Karla.

