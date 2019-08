Orešković napala Milanovića: Njegov izbor bio bi čisti promašaj

Dalija Orešković, kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske i bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, uputila je kritiku predsjedničkom kandidatu Zoranu Milanoviću te poručila da bi njegov izbor na tu dužnost bio "čisti promašaj".

Milanović je komentirajući postupke aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović oko zahtjeva Mosta za sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora, na kojoj bi se raspravljalo o povjerenju ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, rekao da bi sazivanje sjednice u ljetnoj pauzi bio presedan.

- Ustavom RH jasno je propisano da se rasprava i glasovanje o povjerenju pojedinom članu Vlade mora provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Hrvatskom saboru. U Ustavu nigdje nije zapisano da ovaj rok ne teče za vrijeme ljetnog ili zimskog raspusta Hrvatskog sabora - rekla je Orešković, prenosi N1.

Orešković je bivšeg premijera prozvala i zbog njegove izjave da predsjednica države dovoljno dobro zna Ustav i da ga je znala tendenciozno kršiti kada je dala mandat Tihomiru Oreškoviću za Vladu, a da sada kao ne zna Ustav nakon pet godina.

- Ovu izjavu smatram bonus razlogom zašto bi izbor Zorana Milanovića na dužnost Predsjednika države bio čisti promašaj. Naime, ukoliko je davanje povjerenja Tihomiru Oreškoviću, kao mandataru za sastavljanje Vlade predstavljalo tendenciozno kršenje Ustava od strane Kolinde Grabar-Kitarović, zašto o tome čujemo tek danas, i to od osobe koja je u to vrijeme bila glava i srce parlamentarne stranke koja je također pokušavala sastaviti parlamentarnu većinu i izvršnu vlast? Ukoliko je u to vrijeme smatrao da je povjeravanje sastavljanja Vlade Tihomiru Oreškoviću bilo protuustavno, političar s pravim karakterom takvu tvrdnju ne bi prešutio - napisala je Dalija Orešković u svojoj reakciji.