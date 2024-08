Marija Zaharova, ta slatkorječiva ruska promotorica zločina, progona i otimanja djece, neki se dan otrovno posvadila i s Olimpijskim igrama.

Srbijanski portali koji se natječu u ulizivanju čak i ruskim piarovcima uzbuđeno pišu kako je "Zaharova razvalila" napisavši da je otvorenje Igara u Parizu "dno Seine" te da je "jedna od glavnih predstava Olimpijade bilo LGBT ismijavanje svetog događaja za kršćane, posljednje večere". Dakako, Zaharova je prije svega ogorčena i zavidna jer je njezin narod, čija vojska pustoši Ukrajinu, izoliran od ostatka svijeta i njihovih olimpijaca nema u Parizu.

To je svakako tragedija za ruske sportaše koji se sada kite nekakvim medaljama u "igrama bez granica" s Bjelorusijom, Pridnjestrovljem i Južnom Osetijom, a teško je vjerovati da će sadašnja generacija uopće imati priliku nastupati na nekim Igrama. U Los Angelesu za 4 godine zasigurno ne, i to je zapravo tema za Zaharovu, sijačicu zlobe, zla i promotoricu zlikovaca. To što Rusija radi nije dno nikakve rijeke, već dno svijeta.

