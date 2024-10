Ograničen je broj načina na koji imamo pravo, ali je beskonačan broj načina kako smo u krivu

Duhovit, sarkastičan i vrlo informativan vodič kroz ljudsku sklonost pogrešnim uvjerenjima, lažima i nepromišljenim odlukama koje su oblikovale povijest. Tako bi se ukratko mogla opisati knjiga poznatog publicista i novinara Toma Phillipsa "Istina: kratka povijest totalnih knjaža" u kojoj donosi povijest ljudskih gluposti. Ovaj autor bestselera već je otprije poznat po svom prvom uspješnom djelu "Ljudi: kratka povijest kako smo zeznuli stvar", a ovog se puta usmjerava na fenomen " istine " i način na koji je ljudska povijest često bila oblikovana lažima i zabludama.

– Pravi razlog zašto neistine često imaju prednost nad istinom manje se tiče relativne brzine širenja istina i izmišljotina (...), a više razmjera i raznovrsnosti neistina koje postoje (...) A istina je, s druge strane… pa, pomalo dosadna – ističe autor, koji potom nabraja brojne povijesne primjere u kojima su ljudi, bilo zbog političkih, društvenih ili osobnih razloga, odbacivali činjenice ili zagovarali očite neistine. Pritom piše o političkim lašcima, podsjeća na velike afere poput Watergatea, ali i na period progona vještica. Phillips također navodi mnoge primjere lažnih znanstvenih teorija koje su povijesno bile široko prihvaćene.

Od frenologije do alkemije, autor analizira kako su takve ideje oblikovale način na koji su ljudi razumjeli svijet, čak i kada su one bile u suprotnosti s razumom. Knjiga se također dotiče načina na koji su moćnici, tijekom povijesti, koristili neistine kako bi učvrstili svoju vlast. Od propagande do lažnih vijesti, Phillips istražuje kako su manipulacije informacijama dovele do ratova, revolucija i masovnih pokreta. U modernom kontekstu knjiga dotiče i aktualne teme, poput širenja dezinformacija na društvenim mrežama, teorija zavjera i političke polarizacije. Phillips jasno ukazuje na to kako je digitalna era otvorila nova vrata za širenje neistina.

Phillips pritom koristi satiru kako bi čitatelju približio kako su te laži imale dalekosežne posljedice. Od apsurdnih pseudoznanstvenih teorija do političkih manipulacija, autor pokazuje kako je "istina" tijekom stoljeća često bila fleksibilan koncept. – Moramo najprije malo razmisliti o tome što je zapravo "istina". I, još važnije, što ona nije. Problem je u tome što cijela stvar istog trena postaje nezgodna, i to zbog mnoštva različitih načina na koje griješimo.

Za neke je to vjerojatno iznenađenje. Mnogi od nas pretpostavljaju da jednostavno postoji točno i netočno te da ih je vrlo lako razlikovati. Nažalost, stvar nije tako jednostavna. Oni koji su tijekom povijesti razmišljali o prirodi istine i njezinih suprotnosti opetovano su dolazili do jednog glavnog zaključka: premda postoji vrlo ograničen broj načina na koji možemo imati pravo, gotovo je beskonačan broj načina na koje možemo imati krivo – ističe autor, koji je knjigu napisao laganim i duhovitim stilom, zbog čega je vrlo čitljiva, bez obzira na težinu tema koje obrađuje. Phillips uspijeva balansirati ozbiljnost teme s humorom, pa se čitatelj može smijati nad nevjerojatnim povijesnim gafovima, istovremeno osjećajući težinu posljedica koje su te "laži" imale na svijet.

– Naravno, postoje i neke stvari koje su jednostavno neupitno istinite: vatra je toplija od leda; brzina svjetlosti u vakuumu je konstantna; najbolja pjesma svih vremena je Robynina "Dancing On My Own". Ali čim se malo odmaknete od tih neupitnih prirodnih zakona, stvari zabrinjavajuće brzo postaju nejasne – piše Philips, čiji je stil pun sarkazma i crnog humora, što ovu knjigu čini izuzetno zabavnom i pristupačnom. Čitatelj može naučiti mnogo o povijesti, a pritom se i nasmijati. Osim humora, knjiga nudi i široku lepezu tema jer autor pokriva različite povijesne ere i područja, od znanosti do politike, što je čini zanimljivom za razne čitateljske profile. Dodatna je prednost relevantnost teme u današnje doba "post-istine" i lažnih vijesti, što knjigu čini aktualnom i potiče na promišljanje o načinima na koje percipiramo informacije.

