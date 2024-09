Svijet skriva mnoga čuda – od polarne svjetlosti do građevine od blata

Nalaziš se usred pustinje, a zemlja je crvena i suha – teško je i zamisliti da ovdje nešto živi. No, nacionalni park Uluru – Kata Tjuta obiluje živim bićima: zemljama, gušterima, pticama i jedinstvenim australskim sisavcima, makrotisima i zlatnim bandikutima. Uluru je kameni blok građen od crvenog pješčenjaka, nastao prije 500 milijuna godina. Dok se šećete njegovim podnožjem, naići ćete na pećine i crteže na stijeni koji bi mogli biti stariji od 5000 godina. Domorodačko stanovništvo naroda Pitjantjatjara na tom području živi najmanje 30.000 godina, a Uluru za njih ima veliku duhovnu vrijednost.

Inače, crvena boja stijene potječe od – hrđe. Pješčenjak je stijena koja sadržava minerale željeza koji su hrđom obojili njegovu prirodnu, sivu površinu.

To je tek jedno od fascinantnih mjesta na koja nas vodi knjiga "Atlas pustolovina – sva čuda svijeta", autora Bena Handicotta. Zbirka je to nevjerojatnih prirodnih pojava i zadivljujućih građevina sa svih strana svijeta, a na hrvatskom je tržištu objavljena u izdanju Školske knjige. Putovanje je to po svim kontinentima, a svaki od njih nudi svoja iznenađenja – manje ili više poznata. Doživjet ćemo, tako, polarnu svjetlost u Norveškoj, ali i otkriti otočić Mont Saint-Michel u Francuskoj. Stjenoviti je to otok, promjera samo 915 metara, a stoljećima je služio kao utvrda. U 8. stoljeću ondje je podignuta kapelica, a 200 godina poslije stvorena je opatija Mont-Saint-Michel. Oko nje je izraslo naselje. Opatija je, nakon Pariza, najposjećenije mjesto u Francuskoj. Dok s obale mostom hoda prema otoku, gost će u jednom trenutku vidjeti taj otok okružen zelenim poljima, a već u drugom posvuda je more. A zatim, nadomak cilju, vidjet će da vode više uopće nema. Ključ je u izuzetno brzim, tzv. galopirajućim plimama. Tijekom oseke pješice se može obići cijeli otok. Kad smo već u Francuskoj, "skoknut" ćemo i do Eiffelova tornja...

Upoznat ćemo i rimski Kolosej i saznati kakav je zapravo bio život gladijatora – težak čak i izvan ringa, jer gladijatori su bili na dnu društvene ljestvice budući da su zapravo bili robovi. Kolosej, divovski stadion, bio je pozornica za gladijatorske borbe, kazališne predstave, javna smaknuća. Podizalo ga je više od 50.000 židovskih robova. Stručnjaci vjeruju da je u Koloseju život izgubilo gotovo pola milijuna ljudi te više od milijun životinja.

VEZANI ČLANCI:

Iako smo se proteklog ljeta svi pregrijavali, teško da možemo zamisliti temperaturu kakva je izmjerena u Dolini smrti. Najsušnije je to područje SAD-a, pustinja koja drži rekord dosad najtoplijeg dana zabilježenog na našem planetu: 56,7 Celzijevih stupnjeva. Usprkos sušnom, usijanom krajoliku, života ondje ima u izobilju. Zgrčena debla bristleconskog bora izgledaju kao da su odavno mrtva, a ubrajaju se među najstarija živa bića na zemlji. Ovdje žive i ljudi!

Jedna od najljepših građevina na svijetu svakako je Taj Mahal u indijskom gradu Agri. A da pogledamo Burj Khalifu, trebamo zabaciti glavu, to je pravo moderno svjetsko čudo. Seže 928,8 metara u nebo – dvostruko više od visine Empire State Buildinga.

Svatko je od nas bar jedno u djetinjstvu gradio dvorac od pijeska. A velika džamija u Djennéu čini se, izdaleka, baš kao divovski pješčani dvorac. No nije to pijesak, nego blato. Najveća je to zgrada od blata i glinene opeke na svijetu, a sagrađena je 1907. godine.

Cijela je Antarktika, pak, svojevrsno veliko čudo prirode - to je zamrznuti kontinent prekriven snijegom i ledom, prepun životinja koje vole zimu...

"Atlas pustolovina – sva čuda svijeta" druga je knjiga serijala "Atlas pustolovina" uz koju će čitatelji otputovati na više od 30 svjetskih odredišta i na svakoj stranici otkriti stotine zanimljivosti koje valja vidjeti i činjenica koje je korisno naučiti.

Mališanima će svakako biti zanimljivo doznati kako je dvorac Neuschwanstein poslužio kao nadahnuće za dvorac u bajci o Trnoružici. Građevina okružena brežuljcima u podnožju Alpa u Bavarskoj poznata je i kao "zamak princa iz bajke". Bilo je potrebno 25 godina da njegova gradnja bude dovršena...

Svjetska čuda u ovom su atlasu bogato ilustrirana, a zaokružuju lako pamtljive informacije koje će mališanima, a i onima malo starijima svakako proširiti opće znanje. I uvjeriti ih kako je u svijetu sve moguće...

GALERIJA Ovo su najveća marijanska svetišta u Hrvatskoj: Na Veliku Gospu pokrene se rijeka hodočasnika