Ogorčenje i negodovanje u stožeru HDZ-a: 'Milanović je od predsjedničke funkcije napravio sprdnju'

Ogorčeno, uz tek povremeni pljesak, glazbu koju je nadglasavalo negodovanje HDZ-ovih pristaša i bez čestitke jasnom pobjedniku predsjedničkih izbora Zoranu Milanoviću. Tako bi se, ukratko, mogla opisati atmosfera koja je sinoć vladala u stožeru Dragana Primorca u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin. Razočaranje rezultatom drugog kruga, u kojemu je Primorac osvojio 25,32 posto, odnosno, oko 380.354 glasa, nije bilo moguće sakriti, a dašak pesimistične atmosfere osjetio se i prije objave preliminarnih rezultata. Već na samom početku okupljanja stranačkih pristaša, oko 18 sati, stožerom je vladala mirna atmosfera, a stolovi u dvorani popunjavali su se relativno sporo. U stožeru se nazdravljalo bezalkoholnim pićima i vodom, dok su kasnije posluženi kanapei i kolači. Iako se, u repertoaru domaćih glazbenih brojeva, u pozadini vrtio i hit Jure Stublića i grupe Film "Dobre vibracije", moglo bi se reći da je u stožeru Dragana Primorca upravo toga nedostajalo. Moral je blago podigao njegov dolazak. U Westinu se pojavio netom prije objave preliminarnih rezultata.

– Sve je napravljeno, Hrvatska mi je na prvom mjestu, osjećam se ispunjen, sretan, sve je na hrvatskim građanima, a ono što je najvažnije, ja imam mir. Osjećam se ispunjenim, nastavit ću bez obzira, pobijedio ili suprotno, radit ću sve za Hrvatsku – poručio je Primorac.

Razočarana građanima

U stožeru su se prije objave rezultata družili dobro raspoloženi HDZ-ovci, među njima ministri Damir Habijan i Gordan Grlić-Radman, šef zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te Irena Hrstić koja je odnedavno preuzela resor zdravstva. A onda je atmosfera ponovno pala objavom izlaznih anketa koje su Primorcu davale 22,14 posto. Unatoč lošim rezultatima, koji su do kraja večeri neznatno porasli, u stožeru se prolomio pljesak, ali okupljenima je bilo teško sakriti nezadovoljstvo.

– Što da vam kažem, jednostavno sam razočarana, ali ne Draganom Primorcem, već građanima koji nisu uspjeli prepoznati da je on najbolja osoba za ovu poziciju koja se nerijetko omalovažava u javnom diskursu. Aktualni je predsjednik od nje napravio cirkus i žao mi je vidjeti da toliko ljudi želi da se to nastavi i u narednih pet godina – kazala nam je umirovljenica Vesna. Slično raspoloženje podijelio je i student Viktor, a dodao je i kako ne može zamisliti kakva budućnost čeka Hrvatsku s obzirom na reizbor aktualnog predsjednika Milanovića.

– Kao mlada osoba, bojim se onoga što nam predstoji. Smatram kako je Primorac daleko bolji izbor za Hrvate u zemlji, ali i one koji su je zbog određenih razloga morali napustiti. Ne mislim da je HDZ u ovom trenutku mogao imati nekog boljeg i na te se kritike i ne treba obazirati. Milanović je od predsjedničke funkcije napravio sprdnju, čudi me što je očigledno velika većina građana s time pomirena i smatra to validnim i opravdanim – poručio je razočarani student.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, kazao je pak kako je nezadovoljan slabom izlaznošću na izborima. – Niža je nego u prvom krugu, ali i u odnosu na izbore od prije pet godina, što nas svakako treba brinuti. Čestitao bih Primorcu na borbi, što se odvažio na ovu utrku. U ovoj je kampanji najmanje riječi bilo o kampanjama i vizijama pojedinih kandidata, o tome smo u medijskom prostoru malo slušali. Činjenica je da se vrlo velika sila slila na njega, što medijska, što oporbena – poručio je Habijan.

A Primorac je u dvoranu hotela Westin ušao malo poslije 20 sati, i to popraćen dugotrajnim pljeskom u ritmu pjesme "Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj" Daleke obale. Uz njega je stao i premijer Plenković, kao i brojni mladi ljudi koji su se okupili na pozornici prilikom obraćanja HDZ-ovog kandidata.

– Zorana Milanovića i mene dijele potpuno različite duhovne, moralne, stručne vrijednosti, kao i promišljanja o budućnosti naše domovine. Odluku su građani donijeli demokratskim putem i kao takvu valja je poštivati. Hrvatska je stvorena na golemoj žrtvi hrvatskih branitelja, snazi hrvatskog čovjeka. I vjerujem u tu bolju Hrvatsku, u kojoj će svaki čovjek imati dignitet, budućnost, u Hrvatsku znanja, inovacije, obrazovanja, Hrvatsku koja će biti snažno pozicionirana u svijetu, Hrvatsku koja će svoju budućnost graditi u odnosu i suradnji s partnerima od NATO-a, EU, sa snažnim gospodarstvom i snažnu sigurnosnu politiku – rekao je Primorac, ponovivši tako naglaske iz predizborne kampanje. Dodao je i kako bez tog principa nema budućnosti Hrvatske. Zahvalio se svojoj obitelji i suradnicima, kao i premijeru Andreju Plenkoviću te svim članovima Vlade i HDZ-a na potpori.

– Sjetimo se i riječi našeg prvog predsjednika doktora Franje Tuđmana koji je govorio kako Hrvatska treba i ljevicu i desnicu te da jedino tako možemo ići naprijed. Ja se sada vraćam svojim studentima, nastavljam djelovati u znanosti, zdravstvu, i ostvarivati međunarodne suradnje kako bi što snažnije pozicionirao Hrvatsku u svijetu. Oko mene će i dalje biti i predsjednici država, i nobelovci, i svi oni koji mogu doprinijeti prepoznatljivosti naše domovine. I zato mi nije potrebno da budem predsjednik hrvatske države.

U govoru se spomenuo i Hrvata izvan Hrvatske, zahvalio im na potpori, a pritom je dvoranom Westina još jednom odjeknuo pljesak okupljenih. Primorac je dometnuo i kako je jedan dio građana ignorirao izbore, naglasivši da je to je demokracija te se, bez obzira na sve, zahvalio i njima. Pa ipak, čestitka pobjedniku predsjedničkih izbora Zoranu Milanoviću ipak je izostala u govoru HDZ-ova kandidata.

"Prljava kampanja"

– Hrvatska mi je bila i uvijek će mi ostati na prvom mjestu dragi prijatelji. Hvala dragom Bogu, izdržao sam sve, ostao, kao što mi brojni od vas kažu, uspravan i vjeran svojim načelima i vrijednostima – dodao je te naglasio da nema vrjednijeg od obraza, časti, morala, ponosa. To je nama dala tradicija hrvatskog čovjeka, to je nezamjenjivo, s tim se ne trguje i prvu minutu nakon ovih završenih izbora, gdje god krenem Hrvatskom hodat ću uspravne kralježnice, čista obraza, sačuvanog morala i svih onih vrijednosti koje su mi dali moji roditelji i nasljedstvo naše domovine Hrvatske i s time nema trgovine niti će je kada biti u mome životu. Neka nam vječno živi naša domovina Hrvatska – poručio je Primorac. A čestitku Milanoviću nije uputio ni premijer Plenković kojeg su novinari u Westinu upitali nije li nesportski ne čestitati pobjedniku.

– Nisam mogao od toliko čestitki od Milanovića i njegovih partnera i jataka izdržati 2016., ni 2020. niti 2024. i ne sjećam se da ste ih pitali da li su čestitali. Smatram da ovaj rezultat na predsjedničkim izborima neće imati negativan odjek na predstojeće lokalne izbore. Ovo je poziv na buđenje u HDZ-ovim sredinama na županijskoj, gradskoj i općinskoj razini kako bi se više angažirali – kazao je Plenković.

Ustvrdio je i kako je protiv Primorca vođena prljava kampanja. Da je bilo malo objektivnijeg sagledavanja onoga što je Primorac nudio i malo manje napada s krajnje desna i lijeva te malo objektivnijeg medijskog sagledavanja, onda bi to bilo bolje, dodao je premijer. – Primorac je ušao u drugi krug, imali ste doslovno sve aktere protiv njega. I kad imate sve aktere protiv nekoga onda vam je to tako. I nećemo se sad praviti nevješti da nije bilo tako – zaključio je Plenković.

