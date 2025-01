Srušen mit o apsolutnoj vjernosti velike HDZ-ove biračke baze

S više od 1,1 milijun glasova, Zoran Milanović osvojio je drugi predsjednički mandat, ostavljajući daleko iza sebe protukandidata Dragana Primorca, koji je dobio povjerenje tek nešto više od 380.000 birača. Ovakav Milanovićev rezultat, uz istodobno najlošiji rezultat jednog HDZ-ova kandidata u drugom izbornom krugu ikad, u SDP-u je pobudio velika očekivanja za izbore koji tek slijede. Predsjednik ove stranke Siniša Hajdaš Dončić požurio se, tako, protumačiti kako se radi o "početku kraja Andreja Plenkovića".

– Loš Plenković, loš Primorac, kakav premijer takav kandidat – izjavio je Hajdaš Dončić za RTL odmah nakon objave rezultata izlaznih anketa, koje su prilično precizno predvidjele Milanovićev trijumf, te nastavio s porukama koje su išle za tim da je Milanovićev rezultat najava pobjede njegove stranke na lokalnim izborima u svibnju kao i na prvim sljedećim parlamentarnim izborima.

'Nije to poruka Plenkoviću'

Iako se radi o drugom tipu izbora, koji nisu ni približno toliko personalizirani i na kojima stranačke strukture vode brigu i o nekim posve osobnim interesima, Hajdaš Dončić ističe kako je za Milanovićevu pobjedu zaslužan i SDP, zbog čega je uvjeren da će njegova stranka ovu pobjedu itekako znati kapitalizirati. Poručio je pritom kako SDP jako dobro zna što tišti građane, od inflacije, nepriuštivog stanovanja i lošeg stanja u školama nadalje, te kako ima odgovor na ta pitanja kojim će izići pred birače. Istodobno je odbacio nagađanja da bi se Milanović ponovno mogao pojaviti kao SDP-ov kandidat za premijera, što je bez uspjeha pokušao na parlamentarnim izborima u travnju prošle godine, ne želeći se pritom odreći predsjedničke pozicije.

– Sljedeći mandatar bit ću ja, o tome nemamo što pričati – poručio je Hajdaš Dončić, uvjeravajući da kao predsjednik SDP-a neće biti u sjeni Zorana Milanovića, iako to ne znači da s Milanovićem neće komunicirati.

VIDEO Govor Zorana Milanovića nakon pobjede na predsjedničkim izborima

U HDZ-ovu stožeru ni ovoga puta nisu krili razočaranost objektivno lošim rezultatom svog kandidata, no uvjeravaju da Primorčev poraz nema ama baš nikakve veze s izgledima HDZ-a na lokalnim izborima koji predstoje. Iako je već izborni odaziv po županijama, koje su, kao i u prvom izbornom krugu, bez iznimke većinski podržale Milanovića, pokazao da HDZ ni između dva izborna kruga nije uspio u većem broju na birališta izvući simpatizere u svojim tradicionalnim utvrdama, Gordan Jandroković procijenio je kako se ne radi o poruci stranci ni njezinu predsjedniku Andreju Plenkoviću.

– Ne bih rekao da je to poruka Plenkoviću. Analizirat ćemo rezultate i vidjeti koji je točno razlog – rekao je Jandroković i naglasio da su HDZ-u sada prioritet lokalni izbori na kojima će, uvjeren je, njegova stranka ostvariti dobar rezultat. Baš kao i drugi HDZ-ovci ovih dana, Jandroković podsjeća da su HDZ-ovi kandidati i ranije gubili predsjedničke izbore, a stranka bi nakon toga potvrdila premoć na lokalnim i parlamentarnim izborima koji su uslijedili.

Ove su procjene u programu Večernjeg TV komentirali i Večernjakovi politički analitičari, pri čemu su Ankica Mamić i Petar Tanta procijenili da je Primorčev izborni potop prije svega pokazatelj lošeg izbora kandidata HDZ-a, zbog čega su mnogi birači ove stranke odlučili apstinirati. Mamić je, međutim, uvjerena da će ovaj rezultat ipak imati snažnije reperkusije na HDZ u koji će, procjenjuje, unijeti nemir, istodobno osnažujući SDP.

VIDEO Izjava premijera Andreja Plenkovića nakon izbornog poraza

– HDZ će se sada morati suočiti s unutarnjim krizama i jačom SDP-ovom oporbom – uvjerena je ova analitičarka, dok Dragan Bagić, dodatno, iz Primorčeva rezultata iščitava i određene slabosti mita o apsolutnoj vjernosti HDZ-ove biračke baze.

– Ovo je eksperimentalna situacija za veličinu najlojalnije tvrde HDZ-ove baze. Primorac je bilo loš kandidat, slažem se s kolegama, no s ovim vidimo kolika je ta HDZ-ova lojalna baza, koja će i izaći na izbore bez obzira na to koji je kandidat. Ovo je poraz mita da HDZ ima strašno veliku lojalnu bazu – uvjeren je Bagić.

Treba pritom reći i da su u HDZ-u odmah nakon prvog izbornog kruga, koji je predvidio konačni potop njihova kandidata, vrlo brzo krenule neslužbene priče o odgovornosti predsjednika stranke za loš izbor predsjedničkog kandidata. Te je priče Plenković osobno pokušao prevenirati već u izbornoj noći, poručujući da je Primorac kandidiran jer se nitko iz stranke nije htio upustiti u predsjedničku utrku, što u njegovoj stranci nije dočekano s previše simpatije. Iz Plenkovićeva kruga u medije su zatim neslužbeno puštena i imena HDZ-ovaca koji nisu imali volju kandidirati se, no HDZ se relativno brzo pribrao i ponovno krenuo s porukama da je Primorac znatno bolji kandidat od Milanovića. Istodobno su i HDZ i Primorac krenuli i s nešto tvrđom retorikom prema Milanoviću, dijelom i prema polarizirajućoj kampanji koja je birače imala uplašiti povratkom ljevice, no ni ta strategija na kraju, očito, nije dala rezultata.

Naši analitičari skandaloznim su ocijenili to što se nitko iz HDZ-a, kao ni Primorac, koji je u kampanji počesto isticao vlastitu pristojnost i sportski duh, sinoć nije odlučio čestitati Milanoviću na uvjerljivoj izbornoj pobjedi. Nije to učinio ni Andrej Plenković, i to zato što, kaže, ni Milanović niti bilo tko od njegovih "jataka" nije našao za shodno čestitati HDZ-u na svim izbornim uspjesima ove i proteklih godina.

– Mi smo primili na znanje volju građana i točka. Ne sjećam se da ste Milanovića pitali zašto nama ne čestita – spočitnuo je Plenković novinarima, kojima se i inače u posljednje vrijeme, a posebno kroz predsjedničku kampanju, nije libio predbaciti pristranost. Uz odbijanje čestitke, Plenković je dao naslutiti i da, bez obzira na uvjerljivu Milanovićevu pobjedu, barem zasad ne namjerava zatopliti odnose s Pantovčakom. Dapače, tumači da je za tvrdu kohabitaciju koja je obilježila proteklih pet godina njegova premijerskog i Milanovićeva predsjedničkog mandata isključivi krivac Zoran Milanović. Plenković tumači da je Milanoviću iz Banskih dvora nuđena suradnja u svim pitanjima u kojima su predsjednici države i Vlade po Ustavu dužni surađivati. Pa navodi da je upravo zaslugom Vlade postignut kompromis oko imenovanja načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH i šefova obavještajnih agencija, dok je, kaže, popis veleposlanika koje treba imenovati na Milanovićevu stolu već punih pet godina.

VIDEO Obraćanje Dragana Primorca nakon objave izbornih rezultata

Milanović je, pak, u prvom obraćanju nakon izborne pobjede ponovio da Vladi pruža ruku suradnje jer je to njegova ustavna dužnost. Tumači, međutim, da je u pitanjima vanjske politike Vladi po Ustavu ravnopravan partner, zbog čega i dalje očekuje sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost koje se, podsjeća, nije sastalo pune tri godine. Kad je riječ o vojsci, naglašava, pak, da tu nema ravnopravnosti jer je predsjednik države po Ustavu vrhovni zapovjednik i to će, kaže, i ostati, što je vjerojatno poruka usmjerena na najave izmjene Zakona o obrani koja bi, pak, po neslužbenim informacijama, mogla ići prema sužavanju ovlasti predsjednika.

– Držat ću se Ustava, to je moj program i s tim se slaže 75 posto mojih birača. Tražim ne ovlasti, jer ovo nije zbog ovlasti, nego dužnosti, a dužnost mi je biti ravnopravan. To nalaže suradnju, to nalaže sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnosti, koje se ne saziva već tri godine, ne mojom voljom. Kako Ustav kaže, bit ću vrhovni zapovjednik. Ovo malo što ostaje od odgovornosti moramo dijeliti. Oni koji žele sve zgrtati za sebe dobiju poruku kakvu su ljudi poslali danas. Ne meni nego njima – rekao je Milanović koji, očito, dijeli uvjerenje da je njegova uvjerljiva izborna pobjeda dobrim dijelom poruka birača Plenkoviću i njegovoj vladi i stranci. Poručio je, dodatno, kako premijeru sada ne namjerava slati dopise i raditi dodatne pritiske, ali kako će njih dvojica morati razgovarati.

Milanović neće zašutjeti

Iz Plenkoviću bliskog kruga Večernjaku su ovih dana na temu kohabitacije između "dvaju brda" stizala neslužbena tumačenja kako bi zatopljenje odnosa bilo moguće samo ako bi se Milanović u narednom periodu suzdržavao od komentiranja dnevnopolitičkih pitanja. Naši izvori govorili su kako suradnju ne treba očekivati bude li Milanović i dalje igrao ulogu lidera oporbe umjesto da se koncentrira na pitanja koja su u okviru njegovih ustavnih ovlasti. Milanović, međutim, ni danas nije pokazao namjeru zašutjeti o pitanjima koja su u domeni Vlade, što i ne čudi s obzirom na to da je i tijekom kampanje obećavao da će biti glas građana u onom što ih najviše tišti, od inflacije i malih mirovina nadalje. Sinoć je, pak, Vladi spočitnuo slabo iskorištavanje europskih fondova. Nije pritom propustio ni podbosti HDZ zbog činjenice da je dobar dio biračkog tijela te stranke propustio podržati njezina kandidata.

– Molim veliki aplauz za članove HDZ-a koji su glasali za mene! Kako god hoćete, ispružene ruke, to je moja dužnost prema izvršnoj vlasti u državi, koja kaže da je odgovorna za 99 posto stvari, a mi za jedan posto – rekao je Milanović, priznajući pritom da je iste riječi o ovlastima Vlade prije deset godina koristio protiv bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović nakon što je na izborima porazila Ivu Josipovića.

– Bilo je to malo ogorčeno s moje strane, ali Vlada je najodgovornija – rekao je stari-novi predsjednik RH.

