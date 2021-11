O uhićenju suca Vekića i njegove prijateljice oglasio se i Zdravko Mamić: 'Netflix, pusti Narcose, dođi ovdje'

Zvonko Vekić, sudac Županijskog suda u Osijeku, koji je već neko vrijeme pod istragom USKOK-a, ponovo je uhićen zbog sumnje na pranje novca. Uz njega je uhićena i njegova prijateljica Nataša Sekulić. Prema prvim neslužbenim informacijama, riječ je o proširenju istrage vezane uz optužbe bjegunca Zdravka Mamića, koji je prije koji mjesec bacio bombu u javnost tvrdnjama da je davao mito sucima osječkog suda koji su sudjelovali u postupcima protiv njega.

O svemu se na Facebooku oglasio i Zdravko Mamić.

"Posljednjih tjedana i mjeseci u tišini radim na reformi pravosuđa, a danas se vidi još jedan u nizu rezultata onoga što smo zajedno pokrenuli – uhićen je sudac Vekić i njegova prijateljica zbog sumnje za pranje novca koji su izreketarili od onih kojima su trebali suditi po zakonu. Da, dobro ste pročitali, sudac Županijskog suda bavio se PRANJEM NOVCA. Netflix, pusti Narcose, dođi ovdje. Nadam se da neki sudac nekog višeg suda neće večeras u Dnevniku istupiti javno i reći da je to normalna djelatnost u fušu, baš kao što je doživotno uzdržavanje bakica uz otimanje imovine, uzimanje robe u vrijednosti 100 000 eura i sadnja privatnih voćnjaka novcem poreznih obveznika. U Vekićevoj praonici nisu se Perwollom i Persilom prale samo Vekićeve pare, obzirom da je bio dostavljač novaca za ostale krivosuce reketare, treba istražiti što je s novcem radio i za Kvesića, Vrbana, Krušlina, te svoje pajdaše s one strane zakona. Nadam se da je i suce Ustavnog suda i svih viših sudova barem malo sram kakve kriminalce u svojim redovima brane, ali polako, činjenica da me nitko od njih nije tužio za sve što sam iznio u javnost govori dovoljno za sebe. Istina i vrijeme su na mojoj strani", napisao je Mamić.