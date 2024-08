Oglasio se i HVZ: Vatrogasci su spremni žrtvovati vlastito zdravlje i život u obrani građana i imovine

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) objavila je svoj komentar na izjave u medijima vezane za djelovanje i angažman vatrogasaca na velikim požarima na području Dalmacije. Podsjetimo, dvije su žene pred kamerama RTL-a glasno kritizirale način gašenja požara kod Skradina. "Od ovoliko Krke, nakaze jedne, nakaze, nakaze! Ćaća mi se doli guši, sve je napravio za ovu državu. Oni ni prstom da maknu! Ni prstom! (...) Nakaze jedne", rekla je žena pokazujući na vatrogasca iz Javne vatrogasne postrojbe Šibenik.

Ubrzo se doznalo da su to Neda i Anna Dujić, supruga i kći HDZ-ova predsjednika uprave Hrvatskih šuma, Nediljka Dujića. Dujić se oglasio priopćenjem te ispričao, a brojni su građani kritizirali navode njegove supruge i kćeri. Građani su, naime, stali u obranu vatrogasaca te im se zahvalili za sve što rade. Sada se oglasila i Hrvatska vatrogasna zajednica koja je opisala tešku borbu s požarima u Dalmaciji te istakla kako vatrogasci "sve svoje zadatke izvršavaju po najvećim standardima struke". Uz to, navodi da su vatrogasci spremni žrtvovati vlastito zdravlje i život u obrani građana i njihove imovine, Komentar Hrvatske vatrogasne zajednice prenosimo u cijelosti:

"Intervencije na velikim požarima otvorenog prostora koji su izbili u Dalmaciji 30. i 31. srpnja 2024. godine predstavljaju najveći napor za vatrogasni sustav u dosadašnjem dijelu protupožarne sezone. Gledajući kronološki slijed najvećih požara u ovome razdoblju, radilo se o požarima na području Kaštel Sućurca, Ićeva - Skradina, Smokovića, Tučepa (30. kolovoza) te Radašinovci - Vrana i Vrsine (31. kolovoza). Na navedene požare su po pozivu upućene sve vatrogasne snage iz vatrogasnih zajednica županija na čijem području su izbili požari, kao i zračne snage. Veliki broj požara koji su izbili u kratkom razmaku, teški vremenski uvjeti koji su pogodovali širenju požara, velike požarne fronte i izravna ugroza objekata i stanovništva iziskivali su brzo djelovanje i angažman maksimalnog broja snaga. Tako je 30. kolovoza na navedenim požarima angažirano 600 vatrogasaca sa 188 vatrogasnih vozila, a 31. kolovoza angažirano je 610 vatrogasaca sa 184 vatrogasna vozila.

Sukladno prethodno pripremljenim planovima, već u popodnevnim satima 30. srpnja u pripremu su stavljene izvanredne dislokacije. Na požar kod Skradina prvo je upućena ispomoć iz Zadarske i Splitsko-dalmatinske županije. Iz kontinentalnih županija prvi na teren istoga dana izlaze vatrogasci Vatrogasne zajednice Karlovačke županije i Grada Zagreba, a na požarišta su 31. srpnja upućene izvanredne dislokacije iz Osječko-baranjske, Ličko-senjske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije. Dana 1. kolovoza u pripravnost su stavljeni vatrogasci Međimurske, Varaždinske i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Nakon pokretanja izvanredne dislokacije, u obzir je potrebno uzeti vrijeme prikupljanja vatrogasaca i opreme, kao i put koji vatrogasci moraju prijeći do dolaska na mjesto intervencije. Dodatne snage su raspoređene prema stanju na terenu i započele su s operativnim djelovanjem. Ujedno u obzir se moraju uzeti potrebe za djelovanjem na požarima i drugim intervencijama u ostatku Hrvatske, budući da nije bilo moguće sve snage uputiti samo na jedno područje zbog njihova velikog broja u istom razdoblju.

Samo na požaru na području Tučepa 31. srpnja angažirane su snage s područja Splitsko-dalmatinske županije, pripadnici interventnih vatrogasnih postrojba Split i Dubrovnik kao i dislokacije iz Grada Zagreba. U večernjim satima pristigli su vatrogasci iz Koprivničko-križevačke i Zagrebačke županije, a broj snaga se na terenu je brojao 306 vatrogasaca sa 77 vozila.

Gašenje je otežavao jaki vjetar, konfiguracija terena i velika količina dima. Preraspodjelom snaga uspostavljena je uspješna obrana objekata u Podgori, unatoč potrebama za angažiranje na drugim požarištima (Vrsine). Stoga se ne slažemo s izjavama kako na ovom požaru nije bilo dovoljno snaga i tehnike, osobito ako uzmemo u obzir sve gore navedene otegotne okolnosti. Navedena intervencija je uspješno odrađena i smatramo neprikladnim komentiranje stanja na požarištu iz uske perspektive, bez uzimanja u obzir šire slike svih vatrogasnih intervencija koje su se u tom trenutku odvijale.

Također strogo osuđujemo sramotno ponašanje zabilježeno kamerama na području Skradina, a upućeno pripadnicima vatrogasne organizacije koje se naziva 'nakazama', a koji su u tom trenutku danonoćno radili i nadljudskim naporima obranili objekte bez ljudskih žrtava. Hrvatski vatrogasci sve svoje zadatke izvršavaju po najvećim standardima struke, a vođeni humanim pozivom spremni su žrtvovati vlastito zdravlje i život u obrani građana i njihove imovine, što su do sada nebrojeno puta dokazali. I u ovome trenutku na terenu je na stotine vatrogasaca koji će tu ostati do potpune normalizacije situacije na požarištima i hvala svima, od Vlade RH, brojnih institucija do građana koji njihov trud prepoznaju i pružaju podršku u ovim izazovnim trenucima", navodi Hrvatska vatrogasna zajednica.