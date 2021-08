Afganistanska vojska nemoćna: Osim Kunduza, talibani osvojili još jedan glavni provincijski grad

Talibani su u nedjelju ojačali svoje pozicije na sjeveru Afganistana osvojivši još dva provincijska glavna grada, među kojima veliki grad Kunduz, u velikoj ofenzivi koju afganistanska vojska ne uspijeva zaustaviti.

S nekoliko sati razmaka pobunjenici su nakon žestokih borbi osvojili Kunduz, koji su tjednima držali u okruženju, te Sar-e-Pul, 400 kilometara zapadnije.

Sada kontroliraju četiri od 34 afganistanska provincijska glavna grada.

