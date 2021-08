Talibani osvojili drugu pokrajinsku prijestolnicu Afganistana, stradalo 11 civila

Talibani su u subotu zauzeli Šebergan, drugu pokrajinsku prijestolnicu koja im je pala u ruke bez većeg otpora vladinih snaga te su i zatvora pustili sve kažnjenike nastavljajući ovladavati Afganinstanom dok strani vojnici završavaju povlačenje.

"Nažalost, talibani su zauzeli grad Šebergan", glavni grad pokrajine Džavzdžan, rekao je Kader Malia, viceguverner te pokrajine dodavši da su se "afganistanske snage i dužnosnici povukle prema zračnoj luci".

Ta je pokrajina uporište maršala Abdula Rašida Dostoma, moćnog vođe uzbekistanske milicije poznatog po barbarstvu i po tomu da često mijenja strane.

Talibani su objavili da su zauzeli i zatvor na sjeveru te pokrajine i oslobodili sve zatvorenike, a snimke njihova izlaska kruže društvenim mrežama.

Jowzjan- Sheberghan



Taliban have broken the prison in Sheberghan, the capital of Jawzjan province, all prisoners have released. pic.twitter.com/nBMOahVoI8