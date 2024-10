Odjeknule eksplozije u Rusiji: Ukrajinci pogodili skladišta na vojnom aerodromu

Bespilotne letjelice Ukrajinskih obrambenih snaga sinoć su napale skladišta s borbenim projektilima te parkirališta zrakoplova SU-35 i SU-34 na vojnom aerodromu Borisoglebsk u Voronješkoj oblasti Ruske Federacije, doznaje Ukrinform.

Bespilotne letjelice napale su navođenim bombama skladišta, parkirališta zrakoplova SU-35 i SU-34, kao i skladišta zrakoplovnog goriva na vojnom aerodromu Borisoglebsk u Voronješkoj oblasti Ruske Federacije. Neprijatelj od tamo aktivno bombardira ukrajinske teritorije navođenim bombama, rekao je izvor za ukrajinski medij.

Demilitarizacija ruskih vojnih aerodroma će se nastaviti jer se neprijatelj ne bi trebao osjećati lagodno čak ni na vlastitom teritoriju, dodao je isti izvor. Rusi su tijekom noći na društvenim mrežama pisali o radu protuzračne obrane, letovima velikog broja dronova i snažnim eksplozijama te požaru u blizini aerodroma Borisoglebsk.

Kako navodi Ukrinform, dronovi Službe sigurnosti Ukrajine (SSU) pogodili su infrastrukturu vojnog aerodroma Shaykovka u regiji Kaluga gdje su raspoređeni strateški zrakoplovi TU-22M.

Drones of the Security Service of Ukraine attacked the Borysoglebsk military airfield in the Voronezh region. Warehouses with KABs, SU-35 and SU-34 aircraft parking lots, as well as aviation fuel storage facilities were affected. #RussiaIsANaziState #UkraineWillWin pic.twitter.com/I3c3Q0FwOK