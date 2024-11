Odbili projekt ukrajinskog kralja piletine, načelnik Pavlović: 'Propuštamo priliku, ali narod to ne želi'

Čak dva megaprojekta peradarskih farmi dvojice ukrajinskih tajkuna spremala su se na Banovini, no čini se kako su i uz podršku premijera Andreja Plenkovića – barem kad je riječ o tvrtki MHP Jurija Kosiuka, koja je i vlasnik Perutnine Ptuj i Pipo Čakovca – oba sve dalje od realizacije. Neželjena u Petrinji, Petrinja Chicken Company Andrii Matiukhe, inače vlasnika FavBet kladionica, nedavno je čak promijenila ime u Premium Chicken Company, no projekt je zapeo i nekim drugim općinama, a iako se činilo da je Kosiuk sa zelenim svjetlom Vlade u prednosti, u utorak je na službenim stranicama Općine Velike Ludine dobio 'odbijenicu' načelnika Dražena Pavlovića, inače HDZ-ovca, na čijem je području MHP trebao graditi tvornicu za klanje i preradu pilića. Pregovori traju već dvije godine. Načelnik je, kako sam tvrdi, u tvornici vidio veliku priliku za gospodarski razvoj općine no nezadovoljstvo i peticija mještana koji to ne žele u svom dvorištu su prevagnuli. Podsjetimo, u Sisačko-moslavačkoj županiji MHP je planirao više od 200 novih peradarnika, tvornicu, valionicu i klaonicu - i to na na području Petrinje, Sunje, Martinske Vesi, Lekenika, Popovače te Velike Ludine (samo tu na površini od 10 hektara).

Da je to "jedan od stožernih projekta za revitalizaciju poljoprivredne proizvodnje i gospodarstva na području Sisačko-moslavačke županije, ali i Hrvatske", u proteklom je razdoblju naglašavao i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak. No činjenica je da su najave ukrajinskih projekata 'from farm to fork' s oko 190 milijuna brojlera godišnje (što je i četiri puta više od ukupne hrvatske proizvodnje), koji podrazumijevaju i više tisuća radnika, izazvale lavine nezadovoljstva domaćih peradara, a nimalo blagonaklono na njih ne gledaju ni kolege iz EU i krovno im udruženje peradara AVEC koje u strahu od jeftine konkurencije traži i pomoć EK i Ursule von der Leyen. Upućeni tvrde kako je Pavlovićeva odbijenica, i prije zakazanog sastanka s mještanima, koji se trebao održati jučer, zapravo preuzimanje uloge "zločestog dečka" koji će Vladu riješiti suvišnih pitanja iz Bruxellesa, s obzirom na to da su najavljene megainvesticije u potpunoj suprotnosti s EU modelom manjih kooperantskih farmi s 50-70 tisuća pilića, koji u više od 80% slučajeva podrazumijevaju obiteljska gospodarstva (a Ukrajinci bi sve sami), Zelenim planom, a EU se već sad susreće i s tržišnim poremećajima zbog privremene liberalizacije i drugih povlastica trgovine Ukrajine s EU za određene proizvode, pa i piletinu.

- Meni osobno tvornica nije preveliki interes, vidio sam u tome javni interes za oživljavanjem gospodarskih aktivnosti. s obzirom na to da su ovakve tvornice smještene u gradovima kao što je Čakovec, Ptuj u Sloveniji, Karlovac, Vrbovec te u mnogim drugim urbanim sredinama, a slična se gradi u Zlataru, bojim se da propuštamo veliku priliku, tvornica će se vjerojatno raditi negdje drugdje, neka druga sredina će ostvariti benefite, ali poštujem volju naroda i tvornice neće biti! - poručio je jučer na općinskim stranicama načelnik Pavlović, ističući kako su razgovori s MHP grupom (Pipo Čakovec) o gradnji tvornice za klanje i preradu pilića počeli prije dvije godine, što je općina smatrala dobrom prilikom za razvoj gospodarstava i sveukupnog napretka. To bi, dodaje, općini donijelo direktne i indirektne velike prihode, što se prezentiralo javnosti kad god je bila prilika, i na društvenim mrežama i u svim raspoloživim javnim medijima, i u razgovoru sa stanovnicima općine.

- Reakcije su bile uvijek pozitivne i nisam stekao dojam da itko ima nešto protiv. U razgovoru s investitorima koji su više puta dolazili u općinu na sastanke stekao sam dojam da će tvornica biti primjerene veličine i održivih proizvodnih kapaciteta koji neće imati negativan utjecaj na kvalitetu života naših stanovnika. Govorilo se da će u tvornici raditi od 400 do 800 radnika. Investitor je s općinom imao načelan dogovor da će moći kupiti na natječaju zemljište u poslovnoj zoni V. Ludina (južno od reciklažnog dvorišta) kada izradi idejni projekt i studiju utjecaja na okoliš. Nismo se previše bojali prevelike investicije jer su do sada svi investitori koji su dolazili obećavali više a na kraju su uradili manje ili ništa. Nedavno je izrađena studija utjecaja koja je prikazala znatno veće gabarite koje bi tvornica imala te je tako, između ostalog, navedeno da bi u njoj radilo 1200 radnika. To i neki drugi navodi iz studije osobno su me zabrinuli, ali su i zabrinuli ljude koji su bili prisutni na javnom uvidu i otuda je krenula lavina nezadovoljstva. Bez obzira na to što sam u tome vidio veliku priliku za gospodarski razvoj općine, došlo je do kritičnog nezadovoljstva, potpisivanja peticije velikog broja građana protiv gradnje ove tvornice. Navodi se tu strah od stranih radnika, smrada , zagađenja.... Ako veliki broj stanovnika ne želi gradnju ove tvornice ne vidim razloga da to dalje zagovaram - napisao je načelnik.

Dok čekamo odgovor iz MHP-a na potez općine Velika Ludina, podsjetimo i na to da je tvrtka nedavno priopćila kako već već pet godina snažno ulaže u Hrvatsku i lider je u peradarskoj proizvodnji u Europi. Juri Kosiuk, osnivač i glavni dioničar tvrtke, posjetio je Hrvatsku u kolovozu i u Banskim dvorima premijeru Andreju Plenkoviću potvrdio interes kompanije za nastavak ulaganja u jačanje kapaciteta poljoprivredne i prehrambene industrije te povećanje održivosti proizvodnje hrane na domaćem tržištu. MHP je, tvrdi se, u Hrvatsku do sada uložio više od 44,5 milijuna eura, a na domaće tržište ušao je 2019. godine akvizicijama tvrtki Perutnina Ptuj i PP Pipo Čakovec. Zajedno sa svojim kooperantima ove tvrtke osiguravaju više od 1500 radnih mjesta. Ove su pak godine dodatno povećana ulaganja MHP-a u Hrvatsku akvizicijom Tonija, jedne od vodećih domaćih kompanija u otkupu, sušenju i skladištenju žitarica.

- U Hrvatskoj razvijamo i investiciju u novi proizvodni pogon hrane za kućne ljubimce. Novoosnovana tvrtka MHP Pet Food u Hrvatskoj upravlja projektom, a očekuje se da će tvornica s radom započeti 2026. godine. Uz ukupnu investiciju od 40 milijuna eura, projekt će otvoriti i 200 novih radnih mjesta. Pogon, prvi takve vrste za proizvodnju mokre hrane za kućne ljubimce u Hrvatskoj, raspolagat će najsuvremenijom tehnologijom s visokim stupnjem automatizacije i najvišim standardima kvalitete - priopćili su tom prilikom.

