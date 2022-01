Od orla i nilskog konja do Macrona s termosicom: S ovim je izjavama Milanović obilježio godinu

Od vulgarnog piskarala i razmaženih diva, do plačibaba, nilskih konja, pudlica s protezama i provincijskog tata. Sve su to epiteti s kojima je predsjednik Zoran Milanović častio one koji su mu stali na žulj.

Izričaj predsjednika države i Vrhovnog zapovjednika Hrvatske vojske vrlo je osebujan, a mi vam donosimo pregled njegovih izjava tijekom ove godine koje su zabavljale javnost, zgražale vladajuće političare i čudile političke analitičare.

Nakon potresa koji je koji je početkom godine malo primirio strasti između Pantovčaka i Banskih dvora, predsjednik Milanović ušao je prvo u sukob s udrugama za zaštitu žena zbog izjave o zlostavljanim američkim glumicama, odnosno da 'nisu sve žrtve seksualnog zlostavljanja iste'. Poručio im je tada 'neka idu k vragu sa zaštitom holivudskih razmaženih diva'.

- Ostat će zabilježeno da me je, bez da sam ih uopće spomenuo, divljački (da, divljački) napala sitna hrvatska falanga, i to zato što sam dirnuo u vjerodostojnost i, prije svega, relevantnost stanovitih američkih glumica - poručio je Milanović u veljači.

Na njegove izjave tada je reagirala i spisateljica Vedrana Rudan, no niti njoj nije ostao dužan.

- Vedrana Rudan, polupismeno, vulgarno piskaralo, do sada me nije napadala i to me je, bogami, tištilo. Protiv fašističko-boljševičkog terora u javnom prostoru! No pasaran! Za slobodu govora, normalnosti i zdravog razuma - objavio je na Facebooku Milanović 10. veljače.

VIDEO Hit izjave predsjednika Milanovića: "Macron je garant došao s termosicom kod mene... ", "Ja ne mogu ići kao Česi na luftmadracu, kao prije 30 godina!"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sukob s premijerom Plenkovićem i vladajućima ove je godine počeo zbog izbora predsjednika Vrhovnog suda, odnosno predlaganja profesorice Zlate Đurđević na tu funkciju, a koju je Milanović predložio prije nego se ona prijavila na natječaj. Kada su vladajući rekli da to neće prihvatiti, predsjednik nije štedio riječi.

Za premijera Plenkovića tada je rekao da o Zlati Đurđević govori kao da je 'njegova priležnica, odnosno kao da je on njoj svodnik'.

- Ovo je takva seljačka i divljačka uvreda jednoj ženi koja nije napravila ništa. Plenkoviću, Ustav kaže da Predsjednik Republike predlaže predsjednika Vrhovnog suda, ne ti prijatelju, ne HDZ - kazao je Milanović 26. ožujka u Rijeci nakon čega se obrušio i na Milorada Pupovca kojega je nazvao 'prljavim' referirajući se na talijanski film 'Ružni, prljavi, zli'.

- Milorad Pupovac se usudio reći za gospođu Đurđević da je padobranka. To kaže čovjek koji je s 10.000 glasova hrvatskih Srba ušao u Sabor. U čije ime on govori? Na svakim izborima dobijem više glasova od hrvatskih Srba nego on. To je prizemni čaršijski lopovluk. Neka vrati one nekretnine u Preradovićevoj koje mu je moja vlada greškom dala, neka to prodaju i neka daju Srbima na Baniji. Zadnji je koji smije govoriti da je osoba koja je pravi sveučilišni profesor za razliku od njega padobranka - rekao je Milanović nakon čega je danima vodio prepirku s Miloradom Pupovcem koji je zbog predsjednikovih izjava i zaplakao na konferenciji za novinare, no Milanović je tada rat nastavio preko Facebooka nazvavši Pupovca plačibabom te mu poručio: 'Djecu plaše tobom, ne mnome, crni Milorade'.

Sukob s premijerom nastavio je nakon što ga je Plenković pozvao da kaže tko mu je bio prvi izbor za predsjednika Vrhovnog suda.

- Tko je bio moj prvi izbor, pitajte njega. On je bio moj prvi izbor. Da ga maknemo s mjesta premijera, ali nema uvjeta. Gospodin Plenković je terminalno nesposoban. Ja sam ga štedio godinu dana. Nisam kritizirao mjere Vlade. Danas je Medika prestala isporučivati lijekove, a on kaže da nije računovođa. On nije ništa. Kao premijer ti si računovođa i ne spominji Beroša koji je sluđen od situacije u koju si ga doveo. Niti ministra koji je dobar računovođa, to jest, ali ti si glavni i odgovorni - kazao je na Pantovčaku 30. ožujka Milanović nazvavši premijera 'štetočinom'.

Milanović se s Plenkovićem 'zakačio' i oko obilježavanja 30. obljetnice akcije "Plitvice" zbog odvojenog protokola.

- Mene ne smeta ako mi netko kaže da sam iskompleksirani lažov. Ne može on sa mnom ''oko u oko'' razgovarati. Svatko ima komplekse prema nekome, ali baš prema njemu? Nismo isti ekosistem, ja sam orao, a on je nilski konj. Papa lopoče, ali ima opaku narav. Nilski konj opasniji je od hijene. Ja sam sokol. Nije ni to lijepo, ali nije strvinar - kazao je krajem ožujka Milanović.

Premijeru je zamjerio i što su imali odvojene protokole u Okučanima.

- Tko je prije dva dana predlagao zajedničko obilježavanje u Okučanima. Što će raditi u Kninu kada bude obilježavanje Oluje, hoće bježat od mene? Ne može, ja sam predsjednik hrvatske države, nije on. Kako će u Kinu zbrisat od mene, a nemre trčat sto metara? Pozvao sam čovjeka da zajedno polažemo vijence u Okučanima, zbrisao je kao zadnja vjeverica. Ja njega cijelo vrijeme pozivam - kazao je početkom svibnja u Ogulinu te se osvrnuo i na izbor predsjednika Vrhovnog suda:

- Ja nisam Šćepan mali od Crne Gore koji je pao s kruške i nitko ne zna odakle je došao, ja sam hrvatski predsjednik koji je izabran na izborima. Ja predlažem. Pravo Sabora je da odbije. Ja obrazlažem zašto predlažem, oni obrazlažu zašto odbijaju.

Premijer Plenković nekoliko dana nakon toga uzvratio je Milanoviću optuživši ga da ima agendu protiv vladajuće stranke.

- Ja ću samo reći da se prodavač boze i prevarant razotkrio - rekao je Plenković, a Milanoviću nije dugo trebalo da mu odgovori.

- On je krkao boze i gusti se šlagom, a ja sam pio pivo i viski. I kremšnite je krkao.

Koliko je daleko otišao sukob predsjednika Milanovića i vladajućih govori i fotografija koju je u svibnju na Facebooku objavio Gordan Jandroković nakon što mu je Milanović rekao da nema mišiće. Jandroković je, naime, objavio svoju fotografiju iz mladosti u kupaćim gaćicama na što mu je Milanović poručio kako je 'to naprosto jadno', ali i da ima 'super kupaći'.

Kada je komentirao nabavu aviona vladajućima je poručio da se 'konačno otele', a nakon što su se susreli na Vijeću za obranu kazao je kako se s premijerom jako dobio razumio. Međutim, brzo nakon toga za Plenkovića je rekao da 'napada kao baba na placu'.

Prepirka se potom nastavila oko dogovora za proslavu obljetnice Oluje, a Milanović je rekao kako se Plenković prvi put uspeo na kninsku Tvrđavu 2016. kada se uspio i junački skljokati. Iz HDZ-a su tada objavili snimku Milanovićevog pada s oklopnog vozila na što je on rekao da je skočio na beton, zarolao se i ustao, ali da se Plenković pravi da ima anemiju.

Premijer Plenković tijekom lipnja je izbjegavao obraćanje u javnosti što je tada komentirao i Milanović.

- Dok god šuti, meni je život još ljepši. Vidim da na mene šalje svoje suradnike. Šalji, brate, barem lavove, a ne pudlice s protezama. Što više šuti, to bolje jer ću se onda i ja više baviti stvarima koje su u opisu mog radnog mjesta - kazao je Milanović.

Nakon toga uslijedilo je primirje, Milanović i Plenković zajedno su obilježili obljetnicu Oluje, a novi sukob, koji još traje, izbio je kada je MORH umirovio zapovjednika Počasno zaštitne bojne brigadira Elvisa Burčula. Ministar obrane Mario Banožić time je stao na žulj predsjedniku Milanoviću koji od tada više ne bira riječi za njega.

- To je teška zlouporaba ovlasti, obuzdaj skrbniče svog jarana - poručio je prvo Milanović Plenkoviću.

- Ministar je beskućnik, Plenković je za sve to znao i nije htio spriječiti. Doveo je do toga da jedan njegov džepni ministar ponižava brigadira, koji je nažalost samo brigadir, koji ima vrlo ozbiljnu karijeru, koji je umirovljen, navodno, zbog plana izdvajanja - kazao je predsjednik tijekom posjeta Rimu i dodao:

- Taj tip (Banožić) je skupljao Pokemone dok su ovi bili u ratu. Ministar mu može čizme glancati.

VIDEO Najzabavnije izjave Zorana Milanovića: "Dioptrija kao Gavrilović pašteta", "Nećemo se braniti partvišima"...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Plenković je tada Milanovića optužio za puzajući državni udar, na što mu je Milanović poručio da je on 'udav'.

- To je krajnje neozbiljna i alarmantna izjava jednog predsjednika Vlade. Mogao bi objasniti što to znači. S obzirom na to da je on puzajući državni udav, očekujem da pridavi svog malog Baneta i da se tog čovjeka makne. Došao je neuk i užasno agresivan voditi jedan od najdelikatnijih sustava u državi i surađivati s vrhovnim zapovjednikom i biti mu na usluzi - kazao je 2. studenoga u Vukovaru.

Na pitanje je li Banožić između dvije vatre, Milanović je rekao:

– Nema tu vatre, Banožić nije vatra, on je opušak.

Banožić mu je poručio tada da je on psihijatrijski slučaj na što mu je Milanović odgovorio kako on 'možda je za psihijatriju, ali za šefa klinike'.

Banožić je nakon toga donio odluku da predsjednik ne može koristiti vojne resurse dok mu to MORH ne odobri.

- Što znači zloupotrebljavat vojnu imovinu? Ja sam to što jesam, Mene prevoze, što je to? Ja sam 24 sata pod režimom. Ja ne mogu ići kao Česi na luft madracu kao prije 30 godina - rekao je Milanović.

Banožić i Milanović 22. studenoga su se trebali susresti u vojarni u Našicama, no ministar je u zadnji tren otkazao dolazak jer mu je zabranjeno obraćanje.

- Ministar se najavio, ali kao zadnji sitni tat ne dolazi - kazao je Milanović tad i komentirao ministrom let vojnim avionom iz baze u Zemuniku u Zagreb na sastanak s premijerom i umirovljenim zapovjednicima operacije Bljesak.

- Hitno je letio da mu se ne bi ohladila janjetina u Tisnom, gdje mu tata ima vikendicu, a najavi dan ranije hitni let. Meni se govorilo da sam crveni Zoka, neprijatelj Hrvatske. Ja sam vrhovni zapovjednik. Kad idem transportnim sredstvima, ja idem uz svu dokumentaciju, a on se ukrcao na avion. Kako on leti, kao sitni provincijski tat. I zvat ću Plitvice da vidim koliko je medvjeda roknuo iz karabina - rekao je Milanović.

U Zagreb je nakon toga došao predsjednik Francuske Emmanuel Macron, a iako je protokol prošao u mirnom tonu, Milanović je dan kasnije jasno rekao što misli o svemu, a odgovorio je i na prozivke da je odbio ugostiti Macrona.

- Pitajte Macrona, garant je s termosicom došao k meni, ni kavu nije dobio - našalio se.

Istaknuo je da je prijam francuskog predsjednika prepušten Plenkoviću jer je vidio da mu je to užasno važno. Kritizirao je i što su francuskog predsjednika vodili u hotelski restoran.

- Prvi dan su ga odveli u nekakav podrum. Drugi dan u hotel. Super je hotel, ali predsjednika bilo koje države voditi u hotel, mene je stid. Postoje palače na Gornjem gradu, prikladne za našu državu. Ide se po restoranima. To se ne radi. A zašto ja nisam pozvan? Ja sam to planirao kao dodatnu obavezu. Pozvao je pola mog ureda, mene nije. To su ti sitni uličarski trikovi, valjda nas je htio posvađati - kazao je uz smijeh.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Milanović je nedavno otkazao put u BiH, što nije naišlo na pozitivnu reakciju vladajućih, a on je to komentirao opet u svome stilu.

- Ja ne mogu biti prijatelj sa svakim. Ne mogu se razdragano šetati Baščaršijom, ali preživjet ću bez toga.

Tada je komentirao i izjavu ministra Banožića koji je rekao kako mu je sve oprostio.

- Neka ide tamo rokati karabinom po divljim svinjama. Ponavljač. Dođe nekakav jaglac i misli da je predsjednik i traži da ga se moli za potporu vojske, kao da sam ja turistički vodič. Bane je upao ko pile u kravlju balegu i sad se tu koprca - kazao je.

VIDEO Kosor: 'Milanovićeva izjava mi je potpuno neshvatljiva', Josipović: 'On je neoprezan u izričaju i generira otpor koji mu ne treba'