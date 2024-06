Od novinarske veličine oprostila se obitelj i prijatelji

„Bio je samozatajan i 'neprimjetan', a ostavio je tako velik trag.“ Tako o Živku Grudenu, novinaru i publicistu, nekadašnjem večernjakovcu, govore oni koji su ga imali čast upoznati i surađivati s njim kroz desetljeća plodnog stvaralaštva. Umro je u subotu 8. lipnja u 93. godini života. Gruden je rođen 1932. u Dugom Selu, od oca Miroslava i majke Jelke, rođene Hirschler, a već kao gimnazijalac u Zagrebu počinje pisati za srednjoškolske i omladinske listove nakon čega surađuje s nizom humorističkih listova: „Kerempuhom“ iz Zagreba, „Pavlihom“ iz Ljubljane i „Ježom“ iz Beograda. Smisao za humor, sposobnost uočavanja te lakoća izraza i pisanja osnova su na kojoj gradi svoj autorski stil te postaje jedan od najboljih hrvatskih kolumnista i komentatora.

„Večernjem listu“ pridružuje se 1957. i napreduje od suradnika do urednika unutarnje politike i zamjenika glavnog urednika, a tu je dužnost obnašao i u tjedniku „Vjesnik u srijedu“. Poslije 1991. prelazi u Slobodnu Dalmaciju u kojoj svakodnevno piše uvodnik, no napušta je nakon promjene uređivačke politike, ne pristajući na etičke i ideološke kompromise te radije bira prijevremeno umirovljenje, no ne prestaje stvarati. Postaje slobodni novinar i nastavlja raditi kao dopisnik „Glasa Amerike“ iz Hrvatske, potom kao kolumnist riječkog „Novog lista“, a do 2001. i komentator „Feral Tribunea“. Te godine objavljuje njemu biografski izuzetno važnu monografiju „Perači crnih košulja“. Nakon toga završava suradnju s novinama i počinje prevoditi sa slovenskoga – objavljuje desetak prijevoda u izdanju uglednih izdavačkih kuća.

Hrvatsko novinarsko društvo, čiji je jedno vrijeme bio i tajnik, dodijelilo mu je 2012. priznanje »Milan Grlović« za izniman doprinos u radu, posebno osnivanju Sindikata novinara Hrvatske te izradi i primjeni Kodeksa časti hrvatskih novinara. Surađivao u izdanjima Židovske općine Zagreb, gdje od 1980-ih objavljuje u „Biltenu“, poslije preimenovanom u „Ha kol“, a od 1996. u „Voiceu“, povremenom časopisu ŽOZ-a na engleskom. Na simpoziju „Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj“ sudjeluje s prilogom „Židovi u novinarstvu u Hrvatskoj“ koristeći istraživanja za veći izdavački projekt, knjigu „Uvod u novinarstvo“ (1996.), čiji je koautor. U 2007. preuzima dužnost predsjednika Kulturnog društva „Miroslav Šalom Freiberger“ kojeg vodi dugi niz godina, sve do 2019.

Na današnjem posljednjem ispraćaju u Mirogojskom krematoriju na njegov životni put podsjetio je Ognjen Kraus, predsjednik Židovske općine Zagreb i Koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, koji se od njega oprostio riječima: „Napustio nas je gospodin. Uspravan, postojan, određen. Čovjek koji me osvojio svojom mirnoćom, staloženošću neuobičajenom za posao koji je radio i kojem je posvetio svoj život - novinarstvo.

Živko Gruden je svojom osobnošću i svojim radom obilježio razdoblje intenzivne kulturne javne djelatnosti Židovske općine Zagreb, u kojemu je svoj nemali doprinos dao kao predsjednik Kulturnog društva „Miroslav Šalom Freiberger“, kao i glavni urednik „Ha kola“. U svemu tome imao je veliku i značajnu ulogu. Mnogo toga nije poznato, samo njegovi suradnici i prijatelji znaju koliko je energije, vremena i intelektualnog truda i osjećaja ulagao u ono što je radio. Bio je uvijek ljubazan, pomalo distanciran - o sebi nije govorio ni trpio velike riječi, bio je skroman.

Imao sam čast ostati u kontaktu s gospodinom Živkom Grudenom kroz sve godine i nakon što je otišao iz aktivnog rada iz naše Općine. Hvala Vam još jednom dragi Živko na svemu što ste učinili i ostavili u pisanoj riječi našoj zajednici za buduće generacije. Zihronom livraha.“ Oni koji su radili sa Živkom Grudenom prisjećaju ga se kao blagog i ugodnog čovjeka od kojeg se moglo učiti pravo, iskonsko novinarstvo koje je težilo činjenicama, istini i objektivnosti. Bio je jedan od onih novinara zbog kojih su se kupovale i čitale novine.

