Preminuo je Duško Valentić, glumac kojeg pamtimo kao Papundeka iz 'Velog mista'

U 75. godini preminuo je naš poznati glumac Duško Valentić koji je publici po ulozi Papundeka u Velom Mistu, te drugim ulogama u Gavelli i Teatru ITD, među kojima je: Erich u "Bečkim šumama"; Sebastian "Na tri kralja"; Robespierre u "Dantonovoj smrti", Knez Miškin u "Idiotu", Grga Čokolin u "Zlatarevom zlatu", Grošičar u "Careva Kraljevna", i desetine drugih. Osim bogate karijere u kazalištu Valentić je ostvario i zavidne uloge u filmovima i televizijskim serijama poput one u seriji "Kuda idu divlje svinje" (1971.). Zatim slijedi Galićev film "Tomo Bakran" (1978.), i nakon toga "Novinar" (1979.), uloga Lojzeka u "Horvatovom izboru"...

Duško Valentić igrom slučaja, rodio se u Pančevu, jedne “hladne zimske noći” zadnjeg dana u siječnju 1950. U Zagreb se preselio kada je imao sedam godina. “Virusom” glume “zarazio” se slučajno, kada je kao gimnazijalac otišao na jednu audiciju.

- U ono vrijeme svijetom su harali Beatlesi, Stonesi i Bob Dylan, a ja sam znao da ću promijeniti svijet. U kazalištu sam završio jer sam vidio sam na zidu svoje 7. gimnazije oglas da Studentsko eksperimentalno kazalište (SEK) prima nove članove i da se mogu prijaviti i srednjoškolci pa sam došao, odrecitirao nešto i primili su me. Tada je sve počelo - ispričao nam je prije dvije godine u intervju Duško. Televizijska publika pamti ga po angažmanu u “Velom mistu", a u zadnjem velikom intervju za Večernji Valentić nam je otkrio i kako je došlo do suradnje s Marušićem.

- Joakim Marušić mjesec dana je dolazio u Gavellu oko podneva, pio kavu i družio se s nama. On je, kao i svi u to vrijeme, vrlo studiozno prilazio podjeli uloga. Nakon mjesec dana i mene je pozvao na kavu. Na toj me kavi pitao: “Znaš li da ja ovdje već mjesec dana dolazim zbog tebe. Radim TV dramu i htio bih da ti igraš. Zbog toga te promatram kakav si u odnosu s drugim ljudima jer ima jedna scena koju trebaš odigrati s Helenom Buljan. Scena je incestuozna, ali ništa se ne događa, nema ništa in flagranti, no mora biti jasno da je incestuozno.” Bio je to dosta kompliciran zadatak, no uspio sam i tu smo se Joakim i ja “nanjušili” - ispričao nam je tada sve o početak suradnje na velikom projektu koji je njemu i ostalim glumcima donio veliku popularnost. A koliko su bili popularni dobro dočarava i ova priča koju nam je glumac tada ispričao.

Izgubili smo privatnost, svatko nas je svojatao, ali imali su pravo na to jer smo im svaku nedjelju uvečer ulazili u kuću, postali smo dio tih obitelji. Nikada neću zaboraviti jednog čovjeka koji mi je šest mjeseci pisao i nazivao me telefonom jer je htio da budem kum njegovom sinu. Pokušavao sam mu objasniti da pristajem, ali i odgovoriti ga od ideje da sina nazove Papundek. Nisam na to htio pristati jer nisam htio da me dijete mrzi kad poraste. Jedva sam ga uspio razuvjeriti, a bilo je to teško učiniti a da ga ne uvrijedim jer sam znao da on to želi iz neke čudesno lijepe emocije - prisjetio se tada Valentić.

