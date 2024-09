Od Fužina do Vrbovskog: Otkrijte povijest, prirodu, gastronomiju Gorskog kotara

Lijepo vrijeme koje će ova jesen sigurno donijeti, neka bude izlika za posjet Gorskom kotaru. Bez obzira jeste li već bili u tim zelenim plućima Hrvatske ili će vam to biti prvi puta, uvijek postoji novi razlog za dolazak. Niz je lokacija koje možete obići, od Centra za posjetitelje Velike zvijeri u Staroj Sušici, preko niza jezera koje možete obići ili špilja, posjetiti gradić u kojem se snimao Winnetou, a kada padnu prve pahulje snijega svakako dođite u Mrkopalj.

Ruta koju smo mi obišli na jednodnevnom izletu može biti jedna od opcija za izlet u kojem, bez gužvi, napetosti, nesnosnih vrućina, možete uživati u ljepoti prirode koja vas okružuje.

Prva stanica u istraživanju Gorskog kotara bile su Fužine; malo mjesto poznato svima po inovaciji koju su uveli prije više od dva desetljeća, točnije 1999. godine - proslavi Nove godine u podne na centralnom trgu na Staru godinu! Mjesto se nalazi na čak 730 metara nadmorske visine, uz prekrasno jezero Bajer oko kojeg je šetnica. Ljeti osvježavajuća, a zimi idilična i romantična posebno sjednete li u kočiju i krenete u istraživanje. Fužine su popularne i zanimljive turistima iz cijelog svijeta, pa se sve češće odlučuju ljetovati u Fužinama - tu spavaju jer je noću ugodno, a dan provode na obližnjim plažama Jadrana. O tome nam je pričao Andrej Kauzlarić, vlasnik hotela Bitoraj koji je sinonim za razvoj turizma u Fužinama. Hotel je građen od 1903. do 1905. godine, kao kuća za život obitelji Kauzlarić da bi 1933. godine na tom mjestu otvoren pansion Neda. Nazvan je po kćeri vlasnika koja je kao Neda Andrić kasnije bila prva i do sada jedina gradonačelnica Rijeke. Marinko i Vinka Andrić puno su godina kasnije, točnije 1998 u prizemlju kuće otvorili kultni restoran Bitoraj nazvan po okolnoj planini, a nešto kasnije kupljena je cijela kuća te pretvorena u hotel. Danas hotel Bitoraj ima 25 luksuzno uređenih soba, u poslovanju Marinku i Vinki pomažu djeca - kćer Petra i sin Andrej koji su zaslužni što je ovo mjesto postalo toliko popularno i mlađim posjetiteljima. Atmosfera je ugodna, sadržaji u hotelu prilagođeni i najzahtjevnijim gostima, a u restoranu se poslužuje tradicionalna hrana pripremljena na moderan način. Kad ste u na ovoj adresi svakako kušajte lagani rižoto s jabukama i pršutom, fuže s gljivama ali i pohane žablje krake, punjene gljive, gulaše, te nezaobilazne štrudle sa šumskim plodovima.

Nakon šetnje Fužinama gdje vam i svaka kuća priča priču o gradnji i vremenskim uvjetima u Gorskom kotaru, krenuli smo u obilazak špilje. Možete se odlučiti pogledati špilju Lokvarku koja je sa uređenih 75 metara prostora najdublja špilja otvorena za posjet u Hrvatskoj, no mi smo obišli špilju Vrelo. Otkrivena je slučajno pedesetih godina prošlog stoljeća prilikom izgradnje akumulacijskog jezera Bajer. Dugačka je 300 metara, sa stalnom temperaturom od 8° C i prekrasnim špiljskim ukrasima zbog kojih je često nazivaju Postojnom u malom. Špilja je 1998.godine uređena za posjete - unutar špilje nalazi se pješačka staza, bez stepenica što omogućuje ulaz osobama s invaliditetom manjoj djeci s mostićima i prikladnom rasvjetom. Posjetite li ovu špilju u vrijeme kiša možete vidjeti prodiranje rijeke Ličanke u njezinu unutrašnjost. Godišnje ovu špilju posjeti preko 20.000 posjetitelja, a ako je obiđete sa stručnim vodičem Darijom Babićem, doznat ćete i kako je špilja otkrivena. Naime, priča kaže da je jedan radnik koji je bio angažiran na poslovima oko gradnje obližnje akumulacije, ostavio kramp na stijeni i otišao na pauzu. Kad se vratio, kramp je nestao, a kada su ga tražili pronašli su nešto što im je izgledalo kao tunel, što je zapravo bila špilja! Špilja krije i iznenađenje; u najdubljem dijelu nalazi se ogroman totem, ostavština filmskog seta tijekom snimanja remake filma Winnetou 2015 godine.

Obilazak Gorskog kotara mora uključivati i posjet jezeru Bajer - jednom od tri akumulacijska jezera ovog kraja nastalom 1952. godine prilikom izgradnje brane rijeke Ličanke, a u svrhu pokretanja hidroelektrane Vinodol. Gotovo da nema vikenda kada na obalama jezera nema šetača. Na jezeru Bajer nema klasične plaže, ali postoje kafići nalik beach barovima, a za kupanje se preporučuje drugo akumulacijsko jezero u susjedstvu koje se zove Lepenica. Na njemu se nalazi plaža, a kad zahladi ljepotu ovog jezera istražuju ronioci i ribiči. Na putu prema Lokvama dah oduzima drugo, umjetno, Lokvarsko jezero. U odnosu na Bajer, ovo je nastalo dvije godine kasnije 1954. prilikom izgradnje brane rijeke Lokvarke. Tom prilikom je pitoreskno naselje s tri velike pilane prekriveno jezerom dubokim 40 metara. O toj priči čut ćete prilikom vožnje na Splavi Čača vlasnika Ferdinanda Crnkovića čiji splav plovi jezerom čitave godine. Vožnja traje skoro sat vremena, a doživljaj je jedinstven. Za razliku od Bajera, Lokvarsko jezero je jedno od poznatijih kupališta Gorskog kotara. Plaža je kao iz filma, na njoj se nalazi beach bar pa ne čudi kako mnogi morske dubine mijenjaju ovim smaragdnim biserom. S prvim danima jeseni plažu okupiraju sportaši, rekreativci i ribiči. Na ovom je mjestu održano prvo prvenstvo u podvodnoj orijentaciji, međunarodne veslačke regate, a od 1978. godine tu se organiziraju dvije manifestacije; POJ i BOJ - pješice ili biciklom oko jezera, stavljajući u fokus 17 kilometara dugu šumsku stazu. Lokvarsko jezero je 'raj' za ribiče o čemu svjedoči podatak da je baš u Lokvarskom jezeru 1973. ulovljena najveća riječna pastrva u svijetu, teška nevjerojatnih 25,40 kilograma.

Vozite li se Lujzijanom, kultnom cestom starom preko 200 godina koja povezuje Rijeku i Karlovac i koja je uvelike pomogla u oblikovanju Gorskog kotara primijetit ćete zanimljivu kuću na kojoj piše veliki natpis Kuća prirode. Zastanite na ovom mjestu, pokucajte i pričekajte da vam vrata otvori jedinstven Vid Arbanas. Upravo on je prije gotovo trideset godina prepoznao ljepotu prirode u kojoj živi te s pašnjaka i iz šuma Gorskog kotara počeo skupljati biljke i korijene. Sa suprugom Mirom stvorio je danas svjetski priznat brend likera. Kako bi ih mogli kušati svi posjetitelji ovog kraja na kraju ljeta 2011. otvorio je Kuću prirode gdje možete isprobati Goranski jeger, liker od ruže ili kultnu Papru...

U Brodu na Kupi zastanite zbog kaštela Zrinski kojeg je sredinom 17. stoljeća izgradio Petar Zrinski kao mjesto za odmor. Riječ je o jednostavnoj masivnoj trokatnici kvadratnog tlocrta čije je prizemlje povezano podzemnim hodnikom s rijekom Kupicom te obližnjom pećinom, dok mu se na vrhu krova nalazi buzdovan. Danas je u velebnoj zgradi na samoj granici sa Slovenijom zavičajni muzej koji je dio Riječkog prirodoslovnog muzeja. Stalni postav objedinjuje postav 'Putevima Frankopana', te donosi divnu interpretacijsku priču 'Divljina s pogledom na more' koja počinje duboko u zemlji, a završava hodom po oblacima. Muzej je interaktivan, vrlo zabavan pa ga podjednako vole i mali i veliki posjetitelji. Stalni izložbeni postav je otvoren od utorka do četvrtka između 10:00 i 18:00 sati, a od petka do nedjelje između 10:00 i 20:00 sati.

Na dvije lokacije možete posebno uživati u gastronomiji Gorskog kotara. Prvi je restoran Eva u blizini Lokvarskog jezera kojeg vodi chef Mario Šubat koji u ponudi ima razna jela od divljači spremljena na moderan način i gdje u ukusnim jelima možete uživati s pogledom na jezero. Tu se jede divljač na bezbroj načina, a svakako treba kušati steak od jelena s domaćim restanim krumpirom, gulaš od medvjeda, pljeskavicu od tri vrste mesa divljači, ali i delicije od gljiva, borovnica. Mario menu kreira četiri puta godišnje stavljajući u fokus lokalne namirnice. Restoran je otvoren od srijede do nedjelje i ima oko 110 raspoloživih mjesta. Uz žabe, divljač i gljive Gorski kotar nudi i riječnu ribu. Na ulazu u jedinstveni kanjon Kamačnik u Vrbovskom za kojeg si svakako uzmite vremena da ga obiđete, nalazi se kultni bistro Kamačnik gdje se poslužuje fini roštilj, sezonski obroci ali i nevjerojatna pastrva. Može biti grilana ili pohana što je ujedno i starinski način posluživanja ove ribe. Kad ste na ovom mjestu i dok uživate u hrani gledajući okoliš shvatit ćete da itekako vrijedi rečenica da se u bistrou Kamačnik uživa u hrani s pogledom. Ukoliko idete u Gorski kotar s grupom ljudi, kako biste imali potpuni doživljaj ovog kutka Hrvatske i doznali sve ostale skrivene detalje i priče, preporučujemo da angažirate lokalnog vodića. Nama je čari Gorskog kotara otkrila Jelena Holenko Pirc iz Lynk and Fox-a.

