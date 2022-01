Policija zaustavila šefa Zavoda za hitnu pa shvatili da ima koronu: 'Bilo mi je loše, išao sam doktoru'

Zadarski vijećnik Jure Zubčić objavio je na Facebooku kako je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Ivica Erlić na Sveta tri kralja zaustavljen zbog prometnog prekršaja, a policija je utvrdila da je pozitivan na koronuavirus.

"U ove dvije godine pandemije smo se svi naučili ponašati i živjeti s korona virusom. Očekivali bi povrh svega da to znaju ravnatelji zdravstvenih ustanova. Oni bi trebali biti prvi u provedbi i poštivanju mjera.

Tako ne misli, nit se ponaša ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Ivica Erlić. Isti je na blagdan Sveta tri kralja 06.01. zaustavljen zbog sitnog prometnog prekršaja, što samo po sebi ne bi bio nikakav problem, da policijski službenici nisu utvrdili da je pod mjerom izolacije jer je pozitivan na koronavirus.

On bi, kao član Stožera civilne zaštite Zadarske županije, trebao biti prvi u borbi protiv pandemije, a ne doprinositi širenju virusa. Također kao ravnatelj zdravstvene ustanove trebao bi biti primjer odgovornosti. Ove smo informacije dobili iz povjerljivih izvora, koji su kao i građani, isfrustrirani jer za pojedince vrijede dvostruki kriteriji. Nažalost, dvostruki kriteriji su nit vodilja upravljanja cijelom pandemijom.

Ravnatelj Erlić je bio lukav, pa se pokušao izvući s time da upravo ide na hitni prijem jer mu nije dobro. Pritom kao ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu vrlo dobro zna koji su protokoli kad osoba zaražena korona virusom treba medicinsku skrb. Uostalom, u tom slučaju se ne voziš sam na hitni prijem, te je to dokaz samo zloupotrebe pozicije koju obnaša.

Dok se prilikom obiteljskog nasilja u realnom vremenu u javnosti mogu čitati detalji kaznenog djela u ovom slučaju kad prevladava javni interes moramo na ovakav način dolaziti do informacija.

S obzirom na sve očekujemo da će se policija službeno očitovati o ovom slučaju i jesu li pokrenuli postupak prema Zakonu o sprječavanju širenja zaraznih bolesti. S druge strane očekujemo od župana Longina da u najbržem mogućem roku utvrdi sve činjenice i pokrene smjenu ravnatelja. Za ravnatelja Erlića imamo samo jedan zahtjev. Nek ponudi ostavku već danas!", napisao je Zubčić.

Ravnatelj Zavoda Ivica Erlić potvrdio je za Telegram da je pozitivan na koronavirus te objasnio kako je to utvrdio testom nakon što je izgubio njuh i okus. Ispričao je kako nije imao teških simptoma, ali da se to jutro probudio s otežanim disanjem zbog čega se zabrinuo. Zato je, kaže, krenuo na Hitnu, a na putu tamo zaustavila ga je policija.

"Ja sam se tog jutra dosta loše osjećao, otežano sam disao i nazvao sam kolege koji su mi rekli da dođem da me pregledaju. Sjeo sam u auto i otišao na pregled. Putem sam razgovarao s voditeljem u Zavodu Antunom Čačićem na mobitel i tad me je policija zaustavila", tvrdi Erlić. Na optužbe da je prekršio protokol odgovara kako ne postoji druga procedura osim one koju je sam proveo.

"To je tako, nema druge procedure, nema drugog načina, mi ljudima kad tako nazovu kažemo da odu na covid odjel, a ja sam samo znao tamo svoje doktore pa sam otišao k njima. To vam je kao kad idete na testiranje, vi sumnjate da ste pozitivni i vaš liječnik, ali morate otići na testiranje i tamo stojite među ljudima i čekate. Ja nisam imao nikakvog kontakta s nikim, vozio sam se sam. Svatko na pregled ima pravo pa tako i ja. Samo sam ja ravnatelj Zavoda pa sad to politiziraju", kazao je Erlić za Telegram.