Posvojena kći bivše ministrice: Sjećam se kad su došli po mene, prvo sam bila preplašena

Trenutno je 1558 djece smješteno u domove za nezbrinutu djecu, a 2227 djece je u udomiteljskim obiteljima. Njih 450 je prošle godine čekalo na posvojenje s ispunjenim svim uvjetima koji se traže, prije svega da su ih se njihovi biološki roditelji i službeno odrekli, a od posvojeno je samo 85. I to ne zato što nema posvojitelja. Na listama centara za socijalnu skrb nalazi se čak 1400 posvojitelja, a njih 850 na posvojenje čeka dulje od tri godine. Upravo ovakvi podaci bili su okidač da neka već posvojena i udomljena djeca koja su prošla taj put pokrenu inicijativu "Moramo vam nešto reći".

Cilj inicijative je potaknuti državu i institucije da i djeci i roditeljima posvojiteljima omogući više nade i manje vremena do dječje i roditeljske ljubavi, prenose Vijesti.hr.

- Najveći problem je kod sporosti sudova i sporosti oduzimanja roditeljskih prava gdje se uvijek ide u prilog roditeljima, koliko god oni neadekvatni bili. Sudski procesi su jednostavno iznimno spori. U najboljem slučaju proces traje tri godine. Kod mene osobno, u tom trenutku kad imate dvije i pol, tri godine niste svjesni što se događa, svjesni ste da ste ostali bez roditelja, ne znate zašto. Smješteni ste u dom, samo čekate da netko dođe po vas, u nekom trenutku više nije bitno tko, samo želite otići - ispričala je Antonija Skender, djevojka koja je cijeli svoj život provela po domovima, a sada se uključila u incijativu.

Uvjeti u domovima variraju, no, kaže Antonija, "što smo dalje od Zagreba, uvjeti su gori".

- Dom u kojem sam ja bila nije bio loš, ali nisam imala obitelj. Kad ste bolesni, u domu ne postoji nitko tko će s vama provesti noć, bez obzira koliko ste stari - rekla je Antonija.

Više sreće od nje imala je Marta Divjak koju je s tri i pol godine posvojila bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

- Svjesna sam bila i trenutka kad je socijalna služba došla po mene, kad sam se vozila s mamom i tatom. Bila sam preplašena, ali jednostavno smo se 'našli - ispričala je Marta gostujući u RTL Direktu.

Mnogi će reći da je posvajanje plemenit čin, no Marta to nikako ne bi tako nazvala.

- To je potreba ljudi da imaju obitelj. To je jako hrabro, ali nije plemenito, ne bih to nazvala plemenitim. Treba prestati od udomljavanja i posvajanja raditi senzacionalizam, to je jednostavno - ljudi žele djecu, dijete želi roditelje - rekla je.

I Antonija i Marta ističu da je najbitnije da se djeca čim kraće zadržavaju u domovima i kod udomitelja.

- Odgovornost se stalno prebacuje, na socijalne radnike, socijalnu službu, na sudove... Promjena treba krenuti od nas samih. Činjenica je da su ta djeca apsolutno nevidljiva. Nevidljiva za zastarjele infrastrukture, za sporost sudova, za manjak socijalnih radnika. Dok se ne promijene te stvari, neće ići na bolje, a to možemo promijeniti kao društvo - zaključila je Antonija.